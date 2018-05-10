Бешенство у павшей коровы выявили в Ростовской области

"Хозяйка коровы за несколько дней до этого заметила, что у животного пропал аппетит, оно стало вести себя несколько агрессивно", - сказано в сообщении.
Подворье, на котором обнаружили заболевание, граничит с лесом, и, вероятнее всего, корову заразило дикое животное.
Труп коровы сожгли, в хуторе провели вакцинацию всех восприимчивых животных, всего привили шесть свиней, четыре головы мелкого и пять - крупного рогатого скота, а также по 60 кошек и собак.
Напомним, это шестой случай бешенства в Ростовской области с начала 2018 года.
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