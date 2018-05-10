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Бешенство у павшей коровы выявили в Ростовской области

10 мая 2018, 17:12
Бешенство обнаружили ветврачи у павшей коровы в хуторе Черни Ростовской области, сообщила региональная СББЖ.

"Хозяйка коровы за несколько дней до этого заметила, что у животного пропал аппетит, оно стало вести себя несколько агрессивно", - сказано в сообщении.

Подворье, на котором обнаружили заболевание, граничит с лесом, и, вероятнее всего, корову заразило дикое животное.

Труп коровы сожгли, в хуторе провели вакцинацию всех восприимчивых животных, всего привили шесть свиней, четыре головы мелкого и пять - крупного рогатого скота, а также по 60 кошек и собак.

Напомним, это шестой случай бешенства в Ростовской области с начала 2018 года.

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#Новости#Экономика
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