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Posted 10 мая 2018, 18:25

Published 10 мая 2018, 18:25

Modified 24 декабря, 18:25

Updated 24 декабря, 18:25

На 13% выросли пассажироперевозки СКЖД на дальних сообщениях

10 мая 2018, 18:25
На 13,3% выросло количество перевезенных Северо-Кавказской железной дорогой пассажиров на дальних сообщениях с начала 2018 года, сведения опубликованы на сайте компании.

"Всего за четыре месяца 2018 года число пассажиров на поездах дальнего следования составило более 2,5 миллиона человек", - сказано в сообщении.

При этом только за апрель число пассажиров в данном сегменте выросло на 15%.

Кроме того, на 1,4% увеличилось и общее количество перевезенных пассажиров и достигло 9,3 миллиона человек.

Между тем, количество пассажиров пригородных поездов за четыре месяца текущего года сократилось на 2,3% до 6,8 миллиона человек.

Отмечается, что пассажиропоток за указанный период вырос на 10,3% и составил 9,1 миллиарда пассажиро-километров.

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