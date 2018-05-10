На 13% выросли пассажироперевозки СКЖД на дальних сообщениях

Posted 10 мая 2018, 18:25
Published 10 мая 2018, 18:25
Modified 24 декабря, 18:25
Updated 24 декабря, 18:25
"Всего за четыре месяца 2018 года число пассажиров на поездах дальнего следования составило более 2,5 миллиона человек", - сказано в сообщении.
При этом только за апрель число пассажиров в данном сегменте выросло на 15%.
Кроме того, на 1,4% увеличилось и общее количество перевезенных пассажиров и достигло 9,3 миллиона человек.
Между тем, количество пассажиров пригородных поездов за четыре месяца текущего года сократилось на 2,3% до 6,8 миллиона человек.
Отмечается, что пассажиропоток за указанный период вырос на 10,3% и составил 9,1 миллиарда пассажиро-километров.
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