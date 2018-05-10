Ростовчане не могут купить билеты на матч "Ростов" - "Урал"

"Невозможно сделать покупку, выставляют на продажу по 20-30 билетов, после чего касса работает некоторое время и закрывается. Информация опубликованная на сайте "Ростова" не соответствует действительности", - сказано в сообщении.
Отмечается, что указаны часы работы касс с 10.00 мск до 17.00. На деле же они открылись в 09.00, билеты успели приобрести примерно 15 человек, после чего кассы закрылись до 13.00. Далее на продажу выставили 270 билетов, однако купить их смогли люди, которые были в специальном списке.
Автор публикации добавил, что образовались огромные очереди. Матч состоится 13 мая между командами "Ростов" и "Урал", всего на нем побывают примерно 40 тысяч человек.
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