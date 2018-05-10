Ростовчане не могут купить билеты на матч "Ростов" - "Урал"

Отмечается, что указаны часы работы касс с 10.00 мск до 17.00. На деле же они открылись в 09.00, билеты успели приобрести примерно 15 человек, после чего кассы закрылись до 13.00. Далее на продажу выставили 270 билетов, однако купить их смогли люди, которые были в специальном списке.