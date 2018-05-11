Опубликован график работы шаттлов к "Ростов-Арене" в день тестового матча

Автобус-шаттл S2 будет двигать по маршруту от площади Гагарина – до стадиона "Ростов Арена" с промежуточными остановками на улицах Максима Горького и Большой Садовой в районе РИНХ. Маршрут S4 будет начинаться от Привокзальной площади и ехать до стадиона "Ростов-Арена", автобусы-шаттлы S7 будут двигаться от старого аэропорта до стадиона "Ростов-Арена" с остановкой на стадионе "Олимп-2". Также с 10.30 до 17.30 по Большой Садовой будет курсировать маршрут S3, соединяющий Привокзальная площадь и "Фестиваль болельщиков" с промежуточной остановкой на проспекте Ворошиловском.