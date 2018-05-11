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Posted 11 мая 2018, 16:39

Published 11 мая 2018, 16:39

Modified 24 декабря, 18:21

Updated 24 декабря, 18:21

Опубликован график работы шаттлов к "Ростов-Арене" в день тестового матча

11 мая 2018, 16:39
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Новости Ростова
В день проведения третьего тестового матча на стадионе "Ростов-Арена" между клубами "Ростов" и "Урал", 13 мая 2018 года, автобусы-шаттлы начнут ходить с 10.30, говорится в сообщении на сайте городской администрации.

Автобус-шаттл S2 будет двигать по маршруту от площади Гагарина – до стадиона "Ростов Арена" с промежуточными остановками на улицах Максима Горького и Большой Садовой в районе РИНХ. Маршрут S4 будет начинаться от Привокзальной площади и ехать до стадиона "Ростов-Арена", автобусы-шаттлы S7 будут двигаться от старого аэропорта до стадиона "Ростов-Арена" с остановкой на стадионе "Олимп-2". Также с 10.30 до 17.30 по Большой Садовой будет курсировать маршрут S3, соединяющий Привокзальная площадь и "Фестиваль болельщиков" с промежуточной остановкой на проспекте Ворошиловском.

Напомним, что матч между командами начнется в 14.00. В связи с этим, как сообщалось ранее, с 9.00 и до 18.30 в Ростове-на-Дону будут изменены маршруты общественного транспорта. Так, автобусы №3, 3А, 7, 67, 70, 80, 98 будут двигаться от улицы Большой Садовой по проспекту Ворошиловскому, улице Красноармейской, проспектам Театральному и Шолохова. Также автобусы №1, 46, 65, 77, 92а, 65-МТ, 83-МТ следовать по проспекту Ворошиловскому, улице Большой Садовой, проспекту Буденновскому, улице Московской, переулку Соборному, улице Темерницкой. Автобусы №33 будут следовать по маршруту площадь Привокзальная — улица Большая Садовая - проспект Буденновский - улица Московская — переулок Соборный - улица Темерницкая - проспект Буденновский — улица Большая Садовая - проспект Ворошиловский и далее по привычной схеме.

Также часть центральной части города на это время станет пешеходной. Речь идет, в частности, об участках улицы Большая Садовая (между переулком Крепостным и проспектом Театральным), проспекта Театрального (на участке от улицы Социалистической до улицы Максима Горького), улицы Московской (от переулка Соборного до проспекта Ворошиловского), улицы Левобережной (на участке от въезда на парковку в северо-западной части стадиона до Восточного кольца), а также Театральная площадь и западная часть Ворошиловского моста.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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