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Posted 11 мая 2018, 10:43

Published 11 мая 2018, 10:43

Modified 1 октября, 15:33

Updated 1 октября, 15:33

Производство говядины снизилось в Ростовской области на 82%

11 мая 2018, 10:43
Выпуск говядины снизился в Ростовской области на 82,8% за первые три месяца 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщило облправительство.

"Кроме того, заметно снизились объемы выпущенных донскими предприятиями овощных и грибных консервов (на 75%), сыров (на 72%) и пищевых добавок (на 73,7%)", - сказано в сообщении.

Также упали объемы выпуска творога, молока, баранины, крупы, муки и хлебобулочных изделий.

На фоне снижения производства указанных продуктов вырос выпуск мяса домашней птицы, свинины, сметаны, сливочного масла и кисломолочных продуктов.

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#Экономика#Новости
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