rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 мая 2018, 07:57

Published 12 мая 2018, 07:57

Modified 24 декабря, 18:24

Updated 24 декабря, 18:24

Афиша от RostovGazeta: фестиваль красок и легендарное французское кино

12 мая 2018, 07:57
По данным метеорологов, на этих выходных в Ростове ожидается небольшое похолодание с возможными осадками. RostovGazeta советует вам не расстраиваться и не впадать в уныние. Мы выбрали для вас топ самых интересных мероприятий на выходные, посетить которые не помешают любые погодные условия.

Место № 1 - площадка перед публичной библиотекой. Что – VII фестиваль "Праздник музыки". Когда – СБ, 17.00

Музыка, танцы и много веселья, что еще нужно для того чтобы провести выходной с пользой и забыть на время обо всех рабочих и бытовых делах? На сцене выступят такие группы, как "Мыс Нова", "Lemon cloud", Cover группа "Kabana's band", "Funky Holiday","Mr. KingBee" и многие другие. Во время мероприятия вас ожидают конкурсы, розыгрыши, а также возможность почувствовать себя артистом на сцене и продемонстрировать свой талант огромной публике.

Место № 2 - Молодежный театр. Что - спектакль "Зойкина квартира". Когда – СБ, 19.00

Ростовский молодежный театр подготовил для поклонников Булгакова сюрприз и поставил по авантюрной пьесе писателя комедийный спектакль. Действие пьесы разворачивается в Москве в 1920-х годах, во времена НЭПа. Тридцатипятилетняя Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую, под прикрытием которой устраивается дом свиданий, и она надеется заработать деньги, чтобы уехать во Францию вместе со своим возлюбленным Павлом Обольяниновым, бывшим дворянином. А вот удастся ли Зое осуществить свою мечту, узнаем совсем скоро.

Место № 3 - парк им. М. Горького. Что - Всероссийский Фестиваль красок. Когда – ВС, 14.00

Скоро лето, а это значит пришло время разбавлять свою жизнь яркими красками и эмоциями. Выбирайте любые цвета и вперед за новыми впечатлениями. Также вас ожидает большая концертная программа, развлекательные площадки с активностями, конкурсы и призы от организаторов.

Место № 4 - театр 18+. Что – Спектакль "Сказка о счастье". Когда – ВС, 14.00

"Сказка о счастье" – это честная история со счастливым концом о том, что наша жизнь полна восхитительных красот и отвратительных поступков, интересных встреч и страшных испытаний. Этот спектакль будет интересно посмотреть не только детям, но и взрослым, которые уже давно забыли о том, что можно радоваться простым мелочам, как ребенок, и при этом быть самым счастливым человеком на Земле.

Место № 5 - Дом кино. Что - Фильм "Старое ружье". Когда – СБ, 17.00

Франция, 1944. Жюльен Дандье, хирург военного госпиталя, отправляет жену Клару и дочку в небольшой деревенский замок. Там им будет безопаснее. Жюльен всего лишь врач, он не вмешивается в политику. Но фашисты жестоко убивают его семью и всех жителей деревушки. Тогда Жюльен достает старое отцовское охотничье ружье и начинает в одиночку мстить.

Место № 6 - Левый берег. Что - открытие "Ростов-Арены". Когда - ВС, 11.00

В день открытия стадиона "Ростов Арена" всех болельщиков ожидает большая развлекательная программа: выступление казачьих коллективов и джазменов, розыгрыши призов. Каждый желающий сможет сделать фото с ходулистами, а также поучаствовать в различных спортивных состязаниях.

#Культура#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика