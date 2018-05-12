Афиша от RostovGazeta: фестиваль красок и легендарное французское кино

"Сказка о счастье" – это честная история со счастливым концом о том, что наша жизнь полна восхитительных красот и отвратительных поступков, интересных встреч и страшных испытаний. Этот спектакль будет интересно посмотреть не только детям, но и взрослым, которые уже давно забыли о том, что можно радоваться простым мелочам, как ребенок, и при этом быть самым счастливым человеком на Земле.