Афиша от RostovGazeta: фестиваль красок и легендарное французское кино

Posted 12 мая 2018, 07:57
Published 12 мая 2018, 07:57
Modified 24 декабря, 18:24
Updated 24 декабря, 18:24
Место № 1 - площадка перед публичной библиотекой. Что – VII фестиваль "Праздник музыки". Когда – СБ, 17.00
Музыка, танцы и много веселья, что еще нужно для того чтобы провести выходной с пользой и забыть на время обо всех рабочих и бытовых делах? На сцене выступят такие группы, как "Мыс Нова", "Lemon cloud", Cover группа "Kabana's band", "Funky Holiday","Mr. KingBee" и многие другие. Во время мероприятия вас ожидают конкурсы, розыгрыши, а также возможность почувствовать себя артистом на сцене и продемонстрировать свой талант огромной публике.
Место № 2 - Молодежный театр. Что - спектакль "Зойкина квартира". Когда – СБ, 19.00
Ростовский молодежный театр подготовил для поклонников Булгакова сюрприз и поставил по авантюрной пьесе писателя комедийный спектакль. Действие пьесы разворачивается в Москве в 1920-х годах, во времена НЭПа. Тридцатипятилетняя Зоя открывает в своей квартире швейную мастерскую, под прикрытием которой устраивается дом свиданий, и она надеется заработать деньги, чтобы уехать во Францию вместе со своим возлюбленным Павлом Обольяниновым, бывшим дворянином. А вот удастся ли Зое осуществить свою мечту, узнаем совсем скоро.
Место № 3 - парк им. М. Горького. Что - Всероссийский Фестиваль красок. Когда – ВС, 14.00
Скоро лето, а это значит пришло время разбавлять свою жизнь яркими красками и эмоциями. Выбирайте любые цвета и вперед за новыми впечатлениями. Также вас ожидает большая концертная программа, развлекательные площадки с активностями, конкурсы и призы от организаторов.
Место № 4 - театр 18+. Что – Спектакль "Сказка о счастье". Когда – ВС, 14.00
"Сказка о счастье" – это честная история со счастливым концом о том, что наша жизнь полна восхитительных красот и отвратительных поступков, интересных встреч и страшных испытаний. Этот спектакль будет интересно посмотреть не только детям, но и взрослым, которые уже давно забыли о том, что можно радоваться простым мелочам, как ребенок, и при этом быть самым счастливым человеком на Земле.
Место № 5 - Дом кино. Что - Фильм "Старое ружье". Когда – СБ, 17.00
Франция, 1944. Жюльен Дандье, хирург военного госпиталя, отправляет жену Клару и дочку в небольшой деревенский замок. Там им будет безопаснее. Жюльен всего лишь врач, он не вмешивается в политику. Но фашисты жестоко убивают его семью и всех жителей деревушки. Тогда Жюльен достает старое отцовское охотничье ружье и начинает в одиночку мстить.
Место № 6 - Левый берег. Что - открытие "Ростов-Арены". Когда - ВС, 11.00
В день открытия стадиона "Ростов Арена" всех болельщиков ожидает большая развлекательная программа: выступление казачьих коллективов и джазменов, розыгрыши призов. Каждый желающий сможет сделать фото с ходулистами, а также поучаствовать в различных спортивных состязаниях.