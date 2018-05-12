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Posted 12 мая 2018, 09:31

Published 12 мая 2018, 09:31

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Банду осудили в Ростове за серию вооруженных ограблений

12 мая 2018, 09:31
В Ростове-на-Дону суд приговорил к срокам до 12 лет колонии четырех человек, которые с оружием совершили пять разбойных нападений на АЗС и бизнесменов, информирует региональная прокуратура.

"Суд установил, что фигуранты с ножами и автоматом совершили пять нападений на АЗС и предпринимателей. Им удалось забрать имущество и деньги на сумму свыше 100 тысяч рублей", - сказано в сообщении.

Отмечается, что осужденные использовали машину с украденными номерами. Суд приговорил мужчин к срокам от 7 до 12 лет лишения свободы.

Приговор на данный момент не вступил в законную силу. Его вынес Ростовский областной суд.

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