Банду осудили в Ростове за серию вооруженных ограблений

Posted 12 мая 2018, 09:31
Published 12 мая 2018, 09:31
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
"Суд установил, что фигуранты с ножами и автоматом совершили пять нападений на АЗС и предпринимателей. Им удалось забрать имущество и деньги на сумму свыше 100 тысяч рублей", - сказано в сообщении.
Отмечается, что осужденные использовали машину с украденными номерами. Суд приговорил мужчин к срокам от 7 до 12 лет лишения свободы.
Приговор на данный момент не вступил в законную силу. Его вынес Ростовский областной суд.
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