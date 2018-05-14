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Posted 14 мая 2018, 15:21

Published 14 мая 2018, 15:21

Modified 24 декабря, 18:19

Updated 24 декабря, 18:19

Ростовчанин убил топором знакомого и скинул тело в подвал

14 мая 2018, 15:21
В Ростове-на-Дону задержали местного жителя, который во время ссоры убил знакомого топором и отнес тело в подвал, информирует региональное УСКР.

"По данным следствия, 2 мая фигурант проводил время со знакомым у себя дома, после чего между ними произошла ссора. Тогда 59-летний подозреваемый ударил топором по голове 55-летнего мужчину", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавший скончался от полученных травм. Тогда фигурант перенес тело в подвал дома, труп обнаружили полицейские через 10 дней.

По факту убийства завели уголовное дело, максимальное наказание составляет 15 лет колонии. Сейчас проходят следственные действия.

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