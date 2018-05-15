Пригородный автовокзал Ростова хотят перенести в старый аэропорт

"Сейчас рассматривается вариант переноса пригородного автовокзала, который расположен на проспекте Шолохова, на территорию старого аэропорта", - сообщил Иванов.
По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, район старого аэропорта лучше всего подойдет для размещения пригородного автовокзала.
"Там все вопросы решены: стоянок, подъездов, нет рядом жилых микрорайонов в большом количестве", - добавил губернатор.
Напомним, что в старом аэропорту города Ростова во время ЧМ-2018 организуют транспортный узел по доставке болельщиков из нового аэропортового комплекса Платов к стадиону "Ростов-Арена".