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Пригородный автовокзал Ростова хотят перенести в старый аэропорт

15 мая 2018, 13:28
В Ростове планируется перенос пригородного автовокзала на территорию старого аэропорта, сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов.

"Сейчас рассматривается вариант переноса пригородного автовокзала, который расположен на проспекте Шолохова, на территорию старого аэропорта", - сообщил Иванов.

По мнению губернатора Ростовской области Василия Голубева, район старого аэропорта лучше всего подойдет для размещения пригородного автовокзала.

"Там все вопросы решены: стоянок, подъездов, нет рядом жилых микрорайонов в большом количестве", - добавил губернатор.

Напомним, что в старом аэропорту города Ростова во время ЧМ-2018 организуют транспортный узел по доставке болельщиков из нового аэропортового комплекса Платов к стадиону "Ростов-Арена".

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