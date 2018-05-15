Версий много, все фантастичны — таллий на заводе в Таганроге

Теперь не только версию с "бытовым следом" передали из МВД в СК. Еще следователям Следственного комитета придется проверить действия сотрудников полиции, которых Шульга обвинил в принуждении к признанию. Кстати, за время расследования этого дела сменилось уже три следователя, сейчас у кого именно находится дело, не знают даже адвокаты пострадавших. Они запутались.