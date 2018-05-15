Версий много, все фантастичны — таллий на заводе в Таганроге

Posted 15 мая 2018, 06:36
Published 15 мая 2018, 06:36
Modified 24 декабря, 18:21
Updated 24 декабря, 18:21
О том, кто, зачем и почему мог отравить таллием заводчан рассказали RostovGazeta адвокат потерпевших Александр Попков и защитник главного подозреваемого в деле Иван Зайцев.
Уже пятый месяц правоохранители пытаются разобраться в странном преступлении - отравлении таллием заводчан в Таганроге. По меньшей мере 40 человек обратились за помощью к медикам - у некоторых полностью выпали волосы, у многих не проходят головные боли и тошнота. Пострадавшим приходится ездить в Институт Склифосовского в Москву для лечения.
"Парадокс, но никаких точных прогнозов медики не могут дать, таллий может до 50 лет выходить из организма. Однако жить с этим ядом в организме человек может не более двух лет, так сказали врачи одному из пострадавших", - говорит Попков.
Бытовой след
Руководство таганрогского завода лишь спустя три месяца после того, как стало известно о массовом отравлении, заявило, что следствие идет, но "бытовой след" в деле с таллием уже почти доказанный факт.
"Произошедшее на предприятии чрезвычайное событие, по всей видимости, имело в основе бытовой конфликт. Предприятие, к сожалению, оказалось местом, где злоумышленник совершил преступление", - говорится в официальном сообщении предприятия.
Адвокат задержанного по подозрению в совершении этого преступления Владислава Шульги рассказал о том, что инженера "забрали" в изолятор временного содержания за неделю до того, как он дал признательные показания.
"Причем, сначала Шульгу задержали из-за совершения "мелкого хулиганства", он якобы избил прохожего. Тут тоже много интересного - пострадавший являлся понятым во многих делах правоохранителей", - говорит Иван Зайцев.
Через семь дней в изоляторе 37-летний Шульга признался, что он и есть отравитель с завода, которого все ищут.
"А еще через месяц главный подозреваемый отказался от своих слов. Владислав настаивает, что его заставили дать признательные показания. Запугивали тюрьмой для его матери. Никаких прямых доказательств вины Шульги нет, есть только его признание, от которого он отказался", - рассказывает Зайцев.
Тут же, продолжает защитник подозреваемого, правоохранители вспомнили историю с ДТП, в которую попал Шульга в прошлом году.
"Владислав столкнулся с юристом завода на своей "Волге" и скрылся с места аварии, его за это лишили прав на 12 месяцев. Как это могло стать причиной, по которой Шульга решил отравить своих коллег, многие из которых были ему даже не знакомы?" - делится Зайцев.
Теперь не только версию с "бытовым следом" передали из МВД в СК. Еще следователям Следственного комитета придется проверить действия сотрудников полиции, которых Шульга обвинил в принуждении к признанию. Кстати, за время расследования этого дела сменилось уже три следователя, сейчас у кого именно находится дело, не знают даже адвокаты пострадавших. Они запутались.
Отравление крыс и бывшие сотрудники
Руководство завода уверяет, что на территории предприятия таллий не используется. Однако есть мнения, что этим ядом пытались уничтожить крыс и тараканов.
"В зданиях завода много всякой живности, конечно, кто-то мог просто решить отравить крыс и тараканов с помощью ядов. Таллий в таком качестве использовался в 80-х годах", - говорит защитник потерпевших Александр Попков.
Однако, продолжает Попков, у этой версии много "плюсов" и "минусов".
"Те, кто сидели у окна, почему-то не отравились. Там, где нет вентиляции - никто не пострадал", - рассказывает Попков.
Также адвокаты потерпевших считают, что в бывшие работники авиакомплекса могли таким изощренным способом мстить руководству предприятия.
"Это не наше дело - искать версии. Этим должны заниматься следователи. Но лишь спустя 1,5 месяца мы добились возбуждения уголовного дела. Мы не защищаем и не виним Шульгу, пусть нам покажут доказательства его вины", - продолжает Попков.
Найдите таллий
"Нам известно, что на территории завода обнаружены радиоактивные приборы, вода из скважины с повышенным содержанием бора и натрия. В связи с этим, мы потребовали обнародовать материалы проверки Роспотребнадзора. Вдруг там содержится не только бор и натрий?" - говорит Попков.
Также Попков требует провести лабораторные исследования содержание таллия в кабинетах.
"Одна из потерпевших решила провести эксперимент. Она нашла таллий в свободном доступе в Интернете, ей оставалось лишь перевести 10 тысяч рублей, чтобы купить один грамм этого яда. А этого количества вполне достаточно, чтобы отравить большое количество людей", - продолжает Попков.
Эксгумация
Один из сотрудников завода умер за две недели до того, как стало известно о массовом отравлении на предприятии.
"У Максима Терещенко были те же признаки, что и у умерших. Он умер в муках в таганрогской больнице и никто из врачей так и не догадался, что стало причиной его смерти", - делится защитник потерпевших.
Сейчас жена и мама умершего хотят эксгумировать тело Терещенко, чтобы провести экспертизы по содержанию в его волосах таллия.
Официально к адвокату обратились лишь шесть человек из 40 пострадавших. По мнению защитника потерпевших, люди просто боятся потерять свои рабочие места. Руководство завода выплачивает компенсации пострадавшим и продолжает уверять, что произошедшее - это либо несчастный случай, либо бытовая преступление. Сейчас дело о загадочном отравлении таллием по статье "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" расследует региональный СК.