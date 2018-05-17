Имущество "Капиталбанка", зарегистрированного в Ростове, пустят с молотка

Posted 17 мая 2018, 06:06
Published 17 мая 2018, 06:06
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
Агентство по страхованию вкладов, которое занимается реализацией принадлежащего банку имущества, выставило на торги более 320 лотов. Речь идет о продаже автомобиля, мебели, оборудования и офисной техники. Торги состоятся с 28 июня по 22 сентября 2018 года.
Ранее имущество банка выставлялось на торги в 2016 году. На аукционе были представлены 18 лотов на сумму 170 миллионов рублей, среди которых было жилое помещение площадью 908 квадратных метров и земельный участок, расположенные в донской столице на улице Нансена. Впоследствии цена на данную недвижимость была снижена со 116,2 миллиона рублей до 78,4 миллиона рублей.
ОАО АКБ "Капиталбанк" лишился лицензии в феврале 2016 года из-за "неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность".
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