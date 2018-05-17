Имущество "Капиталбанка", зарегистрированного в Ростове, пустят с молотка

Ранее имущество банка выставлялось на торги в 2016 году. На аукционе были представлены 18 лотов на сумму 170 миллионов рублей, среди которых было жилое помещение площадью 908 квадратных метров и земельный участок, расположенные в донской столице на улице Нансена. Впоследствии цена на данную недвижимость была снижена со 116,2 миллиона рублей до 78,4 миллиона рублей.