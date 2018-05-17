rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 17 мая 2018, 06:06

Published 17 мая 2018, 06:06

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Имущество "Капиталбанка", зарегистрированного в Ростове, пустят с молотка

17 мая 2018, 06:06
Имущество обанкротившегося "Капиталбанка", зарегистрированного в Ростове-на-Дону, было выставлено на торги на общую сумму в 16 миллионов рублей, следует из сообщения на сайте "Единый федеральный реестр сведений о банкротстве".

Агентство по страхованию вкладов, которое занимается реализацией принадлежащего банку имущества, выставило на торги более 320 лотов. Речь идет о продаже автомобиля, мебели, оборудования и офисной техники. Торги состоятся с 28 июня по 22 сентября 2018 года.

Ранее имущество банка выставлялось на торги в 2016 году. На аукционе были представлены 18 лотов на сумму 170 миллионов рублей, среди которых было жилое помещение площадью 908 квадратных метров и земельный участок, расположенные в донской столице на улице Нансена. Впоследствии цена на данную недвижимость была снижена со 116,2 миллиона рублей до 78,4 миллиона рублей.

ОАО АКБ "Капиталбанк" лишился лицензии в феврале 2016 года из-за "неисполнения кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность".

р2

#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика