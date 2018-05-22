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Posted 22 мая 2018,, 12:44

Published 22 мая 2018,, 12:44

Modified Сегодня, 09:45

Updated Сегодня, 09:45

Ростов попал в топ-10 самых матерящихся городов страны

22 мая 2018, 12:44
Проведенный социологический опрос показал, что жители Ростова-на-Дону очень часто используют нецензурные выражения в своей речи, исследование опубликовало агентство Zoom Market.

Так, согласно исследованию, Ростов занял 9 место в рейтинге самых матерящихся российских городов. Для проведения опроса у жителей городов спрашивали, ругаются ли они матом и ругались ли матом сегодня. Исходя из числа положительных ответов и был составлен рейтинг.

Так, чаще всего в своей повседневной жизни используют бранную речь жители Перми. На втором месте оказался Воронеж, на третьем — Иваново. В десятку городов-матершинников также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск и Липецк. Столицы соседних с Ростовской областью регионов — Краснодар и Ставрополь заняли в рейтинге 17 и 21 место соответственно.

а молодежь большое негативное влияние оказывают отечественные музыкальные исполнители, которые часто используют матерные слова в своих композициях, а также рост популярности в России видеохостинга YouTube, контент, на котором часто содержит ненормативную лексику и со стороны органов исполнительной власти никак не модерируется", - говорится в исследовании.

р2

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#Общество#Новости#Опросы
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