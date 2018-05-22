Ростов попал в топ-10 самых матерящихся городов страны

Так, чаще всего в своей повседневной жизни используют бранную речь жители Перми. На втором месте оказался Воронеж, на третьем — Иваново. В десятку городов-матершинников также вошли Оренбург, Тамбов, Челябинск, Кемерово, Брянск и Липецк. Столицы соседних с Ростовской областью регионов — Краснодар и Ставрополь заняли в рейтинге 17 и 21 место соответственно.