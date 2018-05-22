Ростовчане потребовали прекратить спекуляции на тему Александровской рощи

"От всех противников строительства жилкомплекса требую прекратить мешать застройке соцжилья. Сейчас в городе около 1,7 тысячи обманутых дольщиков, они долгие годы выплачивают ипотеку за несуществующие квартиры, а живут практически на улице. Некоторые горожане так и не успели дождаться получения жилья", - написал местный житель.
Он выразил благодарность властям за найденное решение, которое позволит решить эту проблему. По его словам, 5% всей построенной жилплощади застройщик передаст обманутым дольщикам.
Попов написал, что за 15 лет нервотрепки они стали профессионалами в области строительства и уверены, что разговоры о вырубке Александровской рощи являются провокацией. Строительство пройдет на том месте, где располагаются свалка, аварийные деревья и стихийная поросль. Роща находится рядом и на ее территорию никто не претендует.
По информации ростовчанина, в роще благоустроят парк, работы начнутся вместе с возведением микрорайона. По его словам, от строительства в выигрыше останутся все - дольщики получат квартиры, а местные жители благоустроенный парк, новые детсад, школу и прогулочную зону.
Ростовчанин также заявил о готовности внести вклад в экологию, в том числе высаживать новые деревья и выходить на субботники.
Ранее администрация города сообщала, что на месте дикой рощи к 2020 году планируется обустроить современный парк с велодорожками, спортивными площадками, футбольным полем, а также зонами отдыха и парковками. Парк планируется засадить новыми деревьями.
Напомним, региональное Заксобрание приняло закон, согласно которому инвесторы смогут получать для строительства землю без проведения торгов. Однако они должны предоставлять жилплощадь обманутым дольщиком. Таким образом компания "ЮгСтройИнвест" подала заявку на участок, который расположен на улице Вересаева, площадью 36,87 гектара земли. Здесь должен появиться современный микрорайон, два детсада, школа, поликлиника, дом быта и спорткомплекс.
Стало известно, что организация готова предоставить жилье 607 семьям обманутых дольщиков до конца 2019 года. При этом 200 семей уже в 2018 году смогут заключить договора долевого участия в микрорайоне "Красный Аксай".
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