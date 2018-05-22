Ростовчане потребовали прекратить спекуляции на тему Александровской рощи

Попов написал, что за 15 лет нервотрепки они стали профессионалами в области строительства и уверены, что разговоры о вырубке Александровской рощи являются провокацией. Строительство пройдет на том месте, где располагаются свалка, аварийные деревья и стихийная поросль. Роща находится рядом и на ее территорию никто не претендует.