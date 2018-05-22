У первого замглавы донского Следкома нашли уникальный ретро-автомобиль

Также в перечень его имущества входит автомобиль ЗИС-110, который является первым советским послевоенным автомобилем, относится к представительскому классу. Его начали производить в 1945 году и выпускали до 1958 года. В общей сложности за 13 лет с конвейера завода имени И.В. Сталина, а в последствии, завода имени И.А. Лихачева сошло 2089 единиц данной модели.