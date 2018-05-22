У первого замглавы донского Следкома нашли уникальный ретро-автомобиль

Posted 22 мая 2018, 09:09
Published 22 мая 2018, 09:09
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
Напомним, что заработок Ковалева в 2017 году составил 1,8 миллиона рублей, что соответствует показателю за 2016 год. Также у него в пользовании находятся две квартиры общей площадью 187,6 квадратных метров.
Также в перечень его имущества входит автомобиль ЗИС-110, который является первым советским послевоенным автомобилем, относится к представительскому классу. Его начали производить в 1945 году и выпускали до 1958 года. В общей сложности за 13 лет с конвейера завода имени И.В. Сталина, а в последствии, завода имени И.А. Лихачева сошло 2089 единиц данной модели.
ЗИС-110 серийно оснащался радиоприемником, гидравлическими стеклоподъёмниками, проводились опыты по установке кондиционера.
На сегодняшний день, согласно данным портала avto.ru, стоимость такого автомобиля может составлять от 22 до 33 миллионов рублей.
р2