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Posted 22 мая 2018, 09:09

Published 22 мая 2018, 09:09

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

У первого замглавы донского Следкома нашли уникальный ретро-автомобиль

22 мая 2018, 09:09
Первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Ростовской области Станислав Ковалев оказался владельцем уникального ретро-автомобиля ЗИС-110, такую информацию он указал в справке о доходах, опубликованной на сайте ведомства.

Напомним, что заработок Ковалева в 2017 году составил 1,8 миллиона рублей, что соответствует показателю за 2016 год. Также у него в пользовании находятся две квартиры общей площадью 187,6 квадратных метров.

Также в перечень его имущества входит автомобиль ЗИС-110, который является первым советским послевоенным автомобилем, относится к представительскому классу. Его начали производить в 1945 году и выпускали до 1958 года. В общей сложности за 13 лет с конвейера завода имени И.В. Сталина, а в последствии, завода имени И.А. Лихачева сошло 2089 единиц данной модели.

ЗИС-110 серийно оснащался радиоприемником, гидравлическими стеклоподъёмниками, проводились опыты по установке кондиционера.

На сегодняшний день, согласно данным портала avto.ru, стоимость такого автомобиля может составлять от 22 до 33 миллионов рублей.

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#Экономика#Новости
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