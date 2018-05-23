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Posted 23 мая 2018, 09:42

Published 23 мая 2018, 09:42

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Банду грабительниц осудили в Астрахани

23 мая 2018, 09:42
В Астрахани суд приговорил к двум годам заключения трех девушек, которые занимались грабежами, информирует региональное УСКР.

"Суд установил, что год назад осужденные в Ленинском районе отобрали у 17-летней девушки сумку и телефон. Кроме того, они совершили еще два аналогичных преступления. Жертвами стали две женщины, приехавшие в коммандировку", - сказано в сообщении.

По факту грабежей тогда завели уголовное дело. Суд приговорил каждую обвиняемую к двум годам лишения свободы условно.

Сейчас осужденным от 18 до 20 лет. Приговор вынес Ленинский райсуд.

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