Банду грабительниц осудили в Астрахани

"Суд установил, что год назад осужденные в Ленинском районе отобрали у 17-летней девушки сумку и телефон. Кроме того, они совершили еще два аналогичных преступления. Жертвами стали две женщины, приехавшие в коммандировку", - сказано в сообщении.