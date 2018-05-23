Движение перекрыли в Ростове из-за открытых люков

Posted 23 мая 2018, 18:25
Published 23 мая 2018, 18:25
Modified 24 декабря, 18:16
Updated 24 декабря, 18:16
Ограничения ввели от улицы Левобережной до Южного подъезда к городу. Это связано с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния дорог. К ним относятся открытые люки, отсутствие освещения, грязные техсредства организации движения.
Ограничения будут действовать, пока рабочие не устранят недостатки. Организацию, которая обслуживает улицу, обязали поставить временные знаки, однако этого выполнено не было. По данному факту завели дело об административном правонарушении.
Водителей призвали учитывать эти ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.
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