rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 мая 2018, 18:25

Published 23 мая 2018, 18:25

Modified 24 декабря, 18:16

Updated 24 декабря, 18:16

Движение перекрыли в Ростове из-за открытых люков

23 мая 2018, 18:25
В части Ростова-на-Дону в среду ограничили движение из-за открытых люков и отсутствия освещения, информирует региональное УМВД.

Ограничения ввели от улицы Левобережной до Южного подъезда к городу. Это связано с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния дорог. К ним относятся открытые люки, отсутствие освещения, грязные техсредства организации движения.

Ограничения будут действовать, пока рабочие не устранят недостатки. Организацию, которая обслуживает улицу, обязали поставить временные знаки, однако этого выполнено не было. По данному факту завели дело об административном правонарушении.

Водителей призвали учитывать эти ограничения и заранее планировать маршрут передвижения.

р1

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика