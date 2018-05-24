«Дни PR и маркетинга на Юге» прошел в донской столице в девятый раз

Участники мероприятия в течение нескольких часов играли роли горожан и представителей власти, разрабатывая законопроекты и стратегии по улучшению уровня жизни, тем самым формируя свое будущее. Продолжил работу форума Дмитрий Карпов, эксперт в области креативного обучения и развития творческого интеллекта, который рассказал участникам об особенностях творческой работы с контентом в соцсетях и его стратегическом планировании, а также представил фреймворки для разработки коммуникативной стратегии и продвижения бренда. Специалист в области витринистики и визуального мерчандайзинга, дизайнер, декоратор, Кирилл Лопатинский представил самые эффектные проекты своей студии-мастерской и рассказал об эмоциональном воздействии визуальных образов при оформлении бренд-зон. Форум завершила своим выступлением Оксана Силантьева - эксперт в области интерактивного обучения. В рамках своего мастер-класса Оксана рассказала о техниках выстраивания эффективных промо-кампаний и разработке интерактивного контента для различных медиаплатформ. Кроме того, на площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве между РАСО-ЮГ и Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства.