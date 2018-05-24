«Дни PR и маркетинга на Юге» прошел в донской столице в девятый раз

В мероприятии приняли участие более 200 отраслевых специалистов, а также представители предпринимательского сообщества, власти и масс-медиа. «За годы существования проект стал одной из крупнейших профессиональных площадок, на которой традиционно собирается блистательный экспертный состав. Мы всегда стараемся приятно удивить участников мероприятия, приглашаем самых ярких представителей коммуникационной индустрии, маркетинга, брендинга и дизайна, пробуем новые необычные форматы взаимодействия с аудиторией.
Ежегодно мы получаем позитивный фидбэк, и нам очень приятно быть организаторами такого важного и полезного мероприятия для коллег по цеху», -комментирует Алексей Гвинтовкин, управляющий директор ГК «BrandHouse. Исследования, коммуникации, брендинг», председатель РАСО-ЮГ. Открыла работу площадки Марина Демченко, эксперт в сфере персонального брендинга и маркетинговых коммуникаций. В рамках своего выступления спикер представила платформу моделей маркетинговых коммуникаций и эффективные методики для их реализации.
Алиса Гордеева, специалист в области стратегического маркетинга, брендинга и социальных исследований, рассказала о последних трендах маркетинга и бренд-билдинга, на примере интересных кейсов поделилась технологиями выстраивания действенной стратегии продвижения торговых марок. Надежда Жуковская, PR-директор "Медиалогия", традиционно представила эксклюзивные рейтинги СМИ и социальных медиа, а также презентовала рейтинг глав региона. Главным интерактивом Форума «Дни PR и маркетинга на Юге» стала игра «Управляй будущим», ведущими которой выступили Юлия Грязнова, исполнительный директор РАСО, Олег Полетаев и Ксения Трифонова, вице-президенты РАСО.
Участники мероприятия в течение нескольких часов играли роли горожан и представителей власти, разрабатывая законопроекты и стратегии по улучшению уровня жизни, тем самым формируя свое будущее. Продолжил работу форума Дмитрий Карпов, эксперт в области креативного обучения и развития творческого интеллекта, который рассказал участникам об особенностях творческой работы с контентом в соцсетях и его стратегическом планировании, а также представил фреймворки для разработки коммуникативной стратегии и продвижения бренда. Специалист в области витринистики и визуального мерчандайзинга, дизайнер, декоратор, Кирилл Лопатинский представил самые эффектные проекты своей студии-мастерской и рассказал об эмоциональном воздействии визуальных образов при оформлении бренд-зон. Форум завершила своим выступлением Оксана Силантьева - эксперт в области интерактивного обучения. В рамках своего мастер-класса Оксана рассказала о техниках выстраивания эффективных промо-кампаний и разработке интерактивного контента для различных медиаплатформ. Кроме того, на площадке форума было подписано соглашение о сотрудничестве между РАСО-ЮГ и Ростовским региональным агентством поддержки предпринимательства.
«Мы рады, что в этом году выступили соорганизаторами форума, а представители регионального предпринимательского сообщества получили уникальный опыт и прикладные знания, которые можно использовать для грамотного продвижения бизнеса. АНО «РРАПП» и РАСО-Юг в рамках подписанного соглашения будут совместно работать над перспективными проектами, помогать профессиональному сообществу развиваться, а донским брендам выходить на новый уровень», - комментирует Инна Королькова, директор АНО «РРАПП».
Организаторы мероприятия: ГК BrandHouse, РАСО-ЮГ, НП Гильдия Маркетологов и Strategic Marketing Consulting & Coaching (SMCC), Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства (РРАПП). Партнеры форума: консалтинговая группа «Династия PR», АНО Межрегиональный центр общественных инициатив «Северный Кавказ», ГК «Технологии», компания «АУФ», фото-видео студия «4 Точки». Официальный HR-партнер: ГК «HeadHunter». Гастрономические партнеры ООО "ТД-Кондитерские изделия Морозова» и кейтеринг «Шоколад». Информационные партнеры: ИА «Интерфакс-Юг», ИА «РБК- Юг», ИД «ЕвроМедиа», медиахолдинг «Комсомольская правда», медиахолдинг «1MI», ГК «Выбери радио», «Городской репортер», «Деловой квартал», комьюнити «DAISY LICHI», «Антенна-Телесемь», «Бизнес-газета», «Блокнот», ИД «Коммерсант», «МедиаС», «1Rnd», «161ru», киносеть «Чарли».