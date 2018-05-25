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Карту загрязнения реки Темерник составили в Ростове

25 мая 2018, 17:29
Интерактивную карту по отслеживанию состояния реки Темерник презентовали в Ростове-на-Дону, сообщило облправительство.

"Разработка представляет собой электронную карту, на которой в режиме реального времени отображаются точки сброса вредных веществ в воду, действующие гидротехнические сооружения, объекты инфраструктуры и прочая актуальная информация", - сказано в сообщении.

В настоящее время проект находится в разработке, новые данные будут добавлять непосредственно во время работ по реабилитации Темерника.

Отмечается, что на берегу Темерника планируют создать непрерывный природный парк. Кроме того, для обслуживания гидротехнических сооружений в русле реки создадут областную управляющую организацию.

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#Новости#Спасение Темерника#Общество
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