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Ростовская область примет около 200 тыс иностранных болельщиков на ЧМ-18

25 мая 2018, 11:34
Не менее 200 тысяч иностранных болельщиков из различных государств ожидают на Чемпионат мира по футболу в Ростовскую область, сообщил в интервью во время ПМЭФ губернатор региона Василий Голубев «Советскому спорту».

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге посетил площадку медиахолдинга "Фестмедиаинвест", в который входит издание "Советский спорт" и RostovGazeta.

"Мы готовы к Чемпионату мира, традиционное донское гостеприимство мы продемонстрируем", - заявил Голубев.

Отмечается, что в области провели большую работу в рамках подготовки к ЧМ, в городе построили новый аэропорт, стадион, обновили общественный транспорт. Но самое главное - местные жители настроены позитивно и принимают самое активное участие в подготовке.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что для Ростовской области очень важно наладить взаимодействие с оргкомитетом FIFA. 2018 год объявили годом детского спорта в регионе и событие мирового масштаба оставит после себя большое спортивное наследие.

Всего в подготовку к ЧМ в регионе инвестировали не менее 70 миллиардов рублей.

Ожидается, что большинство иностранных болельщиков, учитывая состав команд на ростовские матчи, приедут из Латинской Америки.

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