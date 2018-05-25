Ростовская область примет около 200 тыс иностранных болельщиков на ЧМ-18

Не менее 200 тысяч иностранных болельщиков из различных государств ожидают на Чемпионат мира по футболу в Ростовскую область, сообщил в интервью во время ПМЭФ губернатор региона Василий Голубев «Советскому спорту».