Ростовская область примет около 200 тыс иностранных болельщиков на ЧМ-18

Губернатор Ростовской области Василий Голубев во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге посетил площадку медиахолдинга "Фестмедиаинвест", в который входит издание "Советский спорт" и RostovGazeta.
"Мы готовы к Чемпионату мира, традиционное донское гостеприимство мы продемонстрируем", - заявил Голубев.
Отмечается, что в области провели большую работу в рамках подготовки к ЧМ, в городе построили новый аэропорт, стадион, обновили общественный транспорт. Но самое главное - местные жители настроены позитивно и принимают самое активное участие в подготовке.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что для Ростовской области очень важно наладить взаимодействие с оргкомитетом FIFA. 2018 год объявили годом детского спорта в регионе и событие мирового масштаба оставит после себя большое спортивное наследие.
Всего в подготовку к ЧМ в регионе инвестировали не менее 70 миллиардов рублей.
Ожидается, что большинство иностранных болельщиков, учитывая состав команд на ростовские матчи, приедут из Латинской Америки.
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