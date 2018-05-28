Неделя в Ростове: рак-людоед, нарисованные ростовчане, кара за дольщиков

За неимением достойных новостных поводов журналисты принялись обсуждать шутку местных фотошоперов. Новость в течение нескольких дней не исчезала из топа ростовских новостей, но никакого продолжения не получила. В продолжение темы можно было бы привлечь экспертов-раковедов, которые бы рассказали, чем могли питаться такие гиганты. А с учетом того, что питаются они себе подобными и рыбой, то можно предположить, что такие чудовища могли бы охотиться за древними ростовчанами. Другая часть этой истории – непрекращающиеся работы на улице Станиславского, ситуацию на которой сравнивают с последствиями бомбежки или раскопками археологов.