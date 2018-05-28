Неделя в Ростове: рак-людоед, нарисованные ростовчане, кара за дольщиков

За неимением достойных новостных поводов журналисты принялись обсуждать шутку местных фотошоперов. Новость в течение нескольких дней не исчезала из топа ростовских новостей, но никакого продолжения не получила. В продолжение темы можно было бы привлечь экспертов-раковедов, которые бы рассказали, чем могли питаться такие гиганты. А с учетом того, что питаются они себе подобными и рыбой, то можно предположить, что такие чудовища могли бы охотиться за древними ростовчанами. Другая часть этой истории – непрекращающиеся работы на улице Станиславского, ситуацию на которой сравнивают с последствиями бомбежки или раскопками археологов.
Идея закрыть некрасивые дома в Ростове красивыми баннерами получила ожидаемое развитие. На одном из зданий в окнах нарисовали счастливых горожан, приветствующих участников и гостей будущего ЧМ-18. История моментально разлеталась по социальным сетям и стала поводом для шуток со стороны Урганта в его вечерней программе. Ведущие предложили экономить краску и рисовать улыбки сразу на лицах жителей города, а также предположили, что необходимость рисовать радость связана с переездом из города знаменитых певцов.
Одна из самых популярных тем прошедшей недели – приговор застройщику ЖК «Европейский». Дольщики этого жилкомплекса оказались самыми изобретательными. Они организовали множество активностей, чтобы привлечь внимание именно к их дому. Все началось с одиночных пикетов у административных зданий, затем они придумали аналоги паспортов для обманутых дольщиков. В финале пострадавшие разыграли целый спектакль на одной из площадей города. В итоге первая победа – семь лет колонии для директора компании-застройщика. Ущерб оценили в 3 миллиарда рублей. Но квартиры дольщики скорее всего будут получать на общих основаниях вместе с братьями по несчастью из других жилкомплексов.