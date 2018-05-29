Пассажира задержали в аэропорту Платов за угрозы

Posted 29 мая 2018, 12:53
Published 29 мая 2018, 12:53
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Мужчина собирался вылететь в Тбилиси, при входе в самолет он сообщил, что в его сумке находится опасный предмет. После этого прибыли следственно-оперативная группа и кинолог с собакой", - сказано в публикации.
Сообщение оказалось ложным и опасных предметов не нашли. Пассажира-шутника доставили в дежурную часть, свой рейс он пропустил.
Задержанным оказался 43-летний житель ближайшего зарубежья. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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