rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 29 мая 2018, 12:53

Published 29 мая 2018, 12:53

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Пассажира задержали в аэропорту Платов за угрозы

29 мая 2018, 12:53
В Ростове-на-Дону в аэропорту Платов задержали пассажира, который заявил об опасном предмете в своей сумке, информирует управление на транспорте МВД РФ по СКФО.

"Мужчина собирался вылететь в Тбилиси, при входе в самолет он сообщил, что в его сумке находится опасный предмет. После этого прибыли следственно-оперативная группа и кинолог с собакой", - сказано в публикации.

Сообщение оказалось ложным и опасных предметов не нашли. Пассажира-шутника доставили в дежурную часть, свой рейс он пропустил.

Задержанным оказался 43-летний житель ближайшего зарубежья. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика