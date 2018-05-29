Проект «Кавказские экспедиции» начнет работать в начале июня на Кубани

Эко-санаторий природной медицины "Берёзки" расположен в Краснодарском крае, недалеко от Кавказского биосферного заповедника. Для гостей разработаны уникальные оздоровительные программы на основе натуропатии продолжительностью 7,14 и 21 день. В основу интенсивов легло лечебное голодание по методике Николаева, представляющее собой глобальную очистку организма, активирующую внутренние резервы человека.