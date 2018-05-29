Проект «Кавказские экспедиции» начнет работать в начале июня на Кубани

"Посетителям санатория будут доступны более 80 туристических маршрутов с опытными проводниками. Кроме того, гости смогут насладиться конными и пешими прогулками и музыкальными вечерами с арфотерапией ", - поделился президент ЛДЦ "Березки" Сергей Мороз.
Эко-санаторий природной медицины "Берёзки" расположен в Краснодарском крае, недалеко от Кавказского биосферного заповедника. Для гостей разработаны уникальные оздоровительные программы на основе натуропатии продолжительностью 7,14 и 21 день. В основу интенсивов легло лечебное голодание по методике Николаева, представляющее собой глобальную очистку организма, активирующую внутренние резервы человека.
Очищение организма происходит на воде с постепенным добавлением продуктов здорового питания. 16 оздоровительных программ, исключительно на природных способах, мягко очищают организм, запуская процессы самовосстановления всех органов и систем на клеточном уровне.
Для пациентов, которым противопоказан такой интенсив, в санатории действуют программы на основе разгрузочно-вегетарианской диеты, в том числе очищение организма по методу Оганян.
Кроме того, санаторий предлагает программу "Живое питание" с разгрузочными периодами на зерновых и зернобобовых проростках.
"Все программы проводят под постоянным наблюдением медперсонала, наш санаторий является единственным в России с полностью вегетарианским питанием", - рассказала главный врач санатория "Берёзки" Наталья Пугачёва.
В санатории существует отличная диагностическая база, которая позволяет точно определить состояние пациентов, а физиопроцедуры обеспечивают эффективность оздоровительного курса. К услугам гостей предоставлены водные процедуры, галотерапия, гирудотерапия, кедровая фитобочка, различные виды массажа.
Санаторий может с комфортом разместить до 40 человек, которые получат домашнюю обстановку, "забототерапию" и профессионализм врачей. По словам директора учреждения Сергея Мороза, в этом месте соединяются 7 принципов здорового образа жизни - дыхание, движение, питание, очищение, творчество, знание, покой.
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