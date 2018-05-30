Америка ужесточит визовый режим для некоторых граждан Китая

Представитель Государственного департамента США объяснил, что усиление мер безопасности, в том числе и уменьшение срока действия визы, являются «частью Стратегии национальной безопасности». Данные меры приняты для того, чтобы обеспечить уверенность Соединенных Штатов в том, что их интеллектуальная собственность не попадет в руки конкурирующих стран. Тем не менее, в ведомстве сообщили, что процедура получения визы не изменится и Америка как и раньше рада видеть на своей территории китайских студентов, - сообщает газета «Известия» 30 мая.