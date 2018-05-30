Америка ужесточит визовый режим для некоторых граждан Китая

Представитель Государственного департамента США объяснил, что усиление мер безопасности, в том числе и уменьшение срока действия визы, являются «частью Стратегии национальной безопасности». Данные меры приняты для того, чтобы обеспечить уверенность Соединенных Штатов в том, что их интеллектуальная собственность не попадет в руки конкурирующих стран. Тем не менее, в ведомстве сообщили, что процедура получения визы не изменится и Америка как и раньше рада видеть на своей территории китайских студентов, - сообщает газета «Известия» 30 мая.
В марте этого года президент США Дональд Трамп попросил правительство Китая уменьшить торговый дефицит между США и КНР. Отмечается, что эта сумма составляет 100 миллиардов долларов. Кроме этого стало известно, что Трамп рассматривает вариант введения пошлин на китайскую продукцию, которая равняется 60 миллиардам долларов. В список ограничения вошли около 100 наименований товаров из Китая. По мнению Штатов Пекин украл у американских компаний данные, которые приравнивались к коммерческой тайне или же добыли их с помощью вымогательства.
Ранее, 18 мая, представители Китая в ходе переговоров с Америкой выдвинули предложения по сокращению дефицита торгового баланса между государствами на 200 миллиардов долларов. 20 мая по итогам переговоров стороны пришли к соглашению об увеличении поставок из Штатов в КНР для устранения торгового дисбаланса.