Донскую энергокомпанию наказали за отказ устранять множество нарушений

Posted 30 мая 2018, 09:06
Published 30 мая 2018, 09:06
Modified 24 декабря, 18:22
Updated 24 декабря, 18:22
"Надзорный орган выявил ряд нарушений и предписал устранить их в положенный срок, повторная проверка показала, что компания 19 пунктов оставила без изменений", - сказано в сообщении.
Отмечается, что за невыполнение предписания компания заплатит штраф, который согласно административному кодексу равен 10-20 тысячам рублей.
АО"Энергия" занимается передачей электроэнергии и обеспечением работоспособности электрических сетей. Поставляет энергию в Красносулинский и Гуковский технопарки.
Напомним, ранее Ростехнадзор оштрафовал за аналогичное нарушение "Донэнерго".
р3