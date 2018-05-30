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Posted 30 мая 2018, 09:06

Published 30 мая 2018, 09:06

Modified 24 декабря, 18:22

Updated 24 декабря, 18:22

Донскую энергокомпанию наказали за отказ устранять множество нарушений

30 мая 2018, 09:06
Акционерное общество «Энергия» из Красного Сулина Ростовской области оштрафовали за отказ исправлять нарушения, сообщается на сайте регионального Ростехнадзора.

"Надзорный орган выявил ряд нарушений и предписал устранить их в положенный срок, повторная проверка показала, что компания 19 пунктов оставила без изменений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за невыполнение предписания компания заплатит штраф, который согласно административному кодексу равен 10-20 тысячам рублей.

АО"Энергия" занимается передачей электроэнергии и обеспечением работоспособности электрических сетей. Поставляет энергию в Красносулинский и Гуковский технопарки.

Напомним, ранее Ростехнадзор оштрафовал за аналогичное нарушение "Донэнерго".

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#Экономика#Новости
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