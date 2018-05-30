Подрядчик устранит дефекты плиточного покрытия в центре Ростова

"На плиточном покрытии появились трещины, сколы и просадки, выполненные мероприятия к оплате приняты не были. Все дефекты, которые образуются во время эксплуатации, устраняются подрядной организацией в рамках гарантийных обязательств. Все работы оплачивает компания", - отметил исполняющий обязанности директора МКУ "ДИСОТИ" Дмитрий Васильев..
Напомним, ремонт прошел в прошлом году на участке от проспекта Театрального до улицы Сиверса, в том числе было отремонтировано плиточное покрытие на площади свыше 46 тысяч квадратных метров. Контракт заключили на сумму более 148 миллионов рублей, работы выполнили и приняли на 127,5 миллиона.
Кроме того, от Кировского до Буденновского сделали новое асфальтобетонное покрытие, работы охватили площадь в 31 тысячу квадратных метров. Прошло устройство нового поребрика, бортовых камней и лотков.
Ремонт проводила генеральная подрядная организация "СК Роланд", дизайн-проекты были сделаны компанией "Масштаб" и КБ "Стрелка".
Уточняется, что на Большой Садовой специалисты устранили колейность. Для инвалидов сделали пандусы, для слабовидящих людей - подходы к перекресткам из тактильной плитки для предупреждения препятствий. Васильев рассказал, что во время укладки плитки все технологические процессы находились под контролем работников отдела автомобильных дорог МКУ "ДИСОТИ". Помимо этого, контролем занималась независимая дорожная лаборатория.
Известно, что за качеством проезжей части следили компании "ГеоЭкоПроект" и ФКУ Упрдор "Азов", тротуарной части - "ГеоЭкоПроект". Организации имеют в распоряжении сертифицированное современное оборудование.
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