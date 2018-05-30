Подрядчик устранит дефекты плиточного покрытия в центре Ростова

Напомним, ремонт прошел в прошлом году на участке от проспекта Театрального до улицы Сиверса, в том числе было отремонтировано плиточное покрытие на площади свыше 46 тысяч квадратных метров. Контракт заключили на сумму более 148 миллионов рублей, работы выполнили и приняли на 127,5 миллиона.