Стихийные рынки узаконят в Ростове

Отмечается, что в рамках этих мероприятий изучается опыт других городов. Глава горадминистрации Виталий Кушнарев поручил быть более решительными в вопросах борьбы с незаконной торговлей, он поручил обратить особое внимание на ситуацию в исторической части города.