Стихийные рынки узаконят в Ростове

Posted 30 мая 2018, 14:01
Published 30 мая 2018, 14:01
Modified 1 октября, 14:43
Updated 1 октября, 14:43
"Для пресечения незаконно торговли бизнесменам дали возможность организовывать ярмарки. Также будут узаконены места торговли, привычные для местных жителей стихийные рынки заносятся в схему размещения нестационарных торговых объектов", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в рамках этих мероприятий изучается опыт других городов. Глава горадминистрации Виталий Кушнарев поручил быть более решительными в вопросах борьбы с незаконной торговлей, он поручил обратить особое внимание на ситуацию в исторической части города.
Все незаконные точки подлежат демонтажу, в 2017 году убрали 750 объектов, в 2018 году - чуть более 150 объектов. Больше всего незаконных торговых точек обнаружили в Первомайском, Советском и Октябрьском районах.
Кроме того, в текущем году во время рейдов было денатурировано более 40 килограммов молочной продукции и 208 килограммов рыбы.
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