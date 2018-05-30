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Posted 30 мая 2018, 14:01

Published 30 мая 2018, 14:01

Modified 1 октября, 14:43

Updated 1 октября, 14:43

Стихийные рынки узаконят в Ростове

30 мая 2018, 14:01
В Ростовской области для пресечения незаконной торговли планируется узаконить стихийные рынки, сообщает горадминистрация.

"Для пресечения незаконно торговли бизнесменам дали возможность организовывать ярмарки. Также будут узаконены места торговли, привычные для местных жителей стихийные рынки заносятся в схему размещения нестационарных торговых объектов", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках этих мероприятий изучается опыт других городов. Глава горадминистрации Виталий Кушнарев поручил быть более решительными в вопросах борьбы с незаконной торговлей, он поручил обратить особое внимание на ситуацию в исторической части города.

Все незаконные точки подлежат демонтажу, в 2017 году убрали 750 объектов, в 2018 году - чуть более 150 объектов. Больше всего незаконных торговых точек обнаружили в Первомайском, Советском и Октябрьском районах.

Кроме того, в текущем году во время рейдов было денатурировано более 40 килограммов молочной продукции и 208 килограммов рыбы.

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#Город#Новости
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