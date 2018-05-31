Лавров позвал Ким Чен Ына в Россию

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Россию. Лавров отметил, что главе Северной Кореи будут очень рады. Об этом представитель МИДа сообщил в ходе встречи с северокорейским политиком в его резиденции в четверг, 31 мая.