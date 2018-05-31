Лавров позвал Ким Чен Ына в Россию

В ходе встречи Лавров передал Ким Чен Ыну пожелания от главы Российской Федерации Владимира Путина о успешном урегулировании ситуации, сложившейся на Корейском полуострове. Министр иностранных дел РФ отметил заинтересованность Москвы в стабилизации ситуации, «обстановке мира, стабильности и процветания», - пишет газета «Известия» 31 мая.
Ким Чен Ын в свою очередь сообщил, что в Северной Кореи высоко оценивают противостояние президента России гегемонии Америки. Также глава КНДР попросил Сергея Лаврова передать «теплый привет» Владимиру Путину.
Видео со встречи Министра иностранных дел РФ и лидера Северной Кореи опубликована на YouTube-канала МИДа.
31 мая глава МИД РФ Сергей Лавров в рамках официального визита прибыл в Пхеньян. Непосредственно перед встречей с Ким Чен Ыном Лавров общался со своим северокорейским коллегой.