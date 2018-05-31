С 4 июня начнут отключать горячую воду в Новочеркасске

"В период с 4 июня по 19 агуста плановые отключения горячего водоснабжения пройдет во всех районах города согласно графику", - сказано в сообщении.
Так, жители домов, обслуживаемых котельной, расположенной по адресу проспект Баклановский, 118, останутся без горячей воды с 4 по 17 июня. Это жилые дома "№№79, 100/2, 124, 136/1, 138, 152, 162 по Баклановскому проспекту и №68/6 по улице Народной, а также детская художественная школа, ООО "Евро-тур" и МУП "ЦТИ" по Баклановскому проспекту.
С 4 по 18 июня горячей воды не будет в психоневрологическом диспансере по Орджоникидзе, 23.
С 11 по 25 июня в зону отключения попадут дома №№ 97, 99, 101, 103, 95/1, 95/2 по проспекту Баклановскому.
С 18 июня по 2 июля не будет горячей воды в домах №№ 1, 7, 9 в Лазоревом переулке, №№ 13а, 13б по 26 Бакинских комиссаров и №№ 1, 5, 8 в Сосновом переулке.
С 18 по 29 июня отключат инфекционную больницу по Хмельницкого.
С 18 июня по 1 июля дом-интернат престарелых в переулке Интренатном.
С 28 июня по 12 июля центр помощи детям №8 по Дворцовой.
Со 2 по 16 июля отключат горячую воду в жилых домах №№ 42, 44, 46 по улице Мацоты, №4а по Толбухина, №115 по Спортивной, №82/20 по Калинина, №5 по Дачной и №14 на Ростовском выезде.
С 7 по 22 июля отключат дом №57/2 по Атаманской.
С 9 по 23 июля не будет горячего водоснабжения в домах №№176, 188, 190а, 190аа по Баклановскому проспекту и №271 по Буденновской.
С 30 июля по 13 августа отключат от горячего водоснабжения дома №№106б, 106г по улице Просвещения.
Отмечается, что временные неудобства связаны с ежегодной подготовкой систем к зимнему периоду.
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