С 4 июня начнут отключать горячую воду в Новочеркасске

Так, жители домов, обслуживаемых котельной, расположенной по адресу проспект Баклановский, 118, останутся без горячей воды с 4 по 17 июня. Это жилые дома "№№79, 100/2, 124, 136/1, 138, 152, 162 по Баклановскому проспекту и №68/6 по улице Народной, а также детская художественная школа, ООО "Евро-тур" и МУП "ЦТИ" по Баклановскому проспекту.