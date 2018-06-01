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Posted 1 июня 2018, 11:17

Published 1 июня 2018, 11:17

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Автобусам без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» запретили въезжать в Ростов

1 июня 2018, 11:17
С 1 июня автобусы без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» перестали запускать в Ростов-на-Дону, сообщило облправительство.

"Ограничения обусловлены обеспечением безопасности во время Чемпионата мира по футболу и продлятся до 17 июля включительно", - сказано в сообщении.

Запрет распространяется на автобусы, следующие по межрегиональным и международным маршрутам, а также совершающие перевозки по заказу и для личных нужд, в случае, если они не оборудованы системой и не отправили уведомления о въезде в Транспортную дирекцию.

Исключение сделают для автобусов на муниципальных и межмуниципальных направлениях, транспорта, оснащенного оборудованием спутниковой навигации, передающей данные о местоположении и для автобусов, разрешение на въезд которых выдало МВД.

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