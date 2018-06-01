Автобусам без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» запретили въезжать в Ростов

Posted 1 июня 2018, 11:17
Published 1 июня 2018, 11:17
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"Ограничения обусловлены обеспечением безопасности во время Чемпионата мира по футболу и продлятся до 17 июля включительно", - сказано в сообщении.
Запрет распространяется на автобусы, следующие по межрегиональным и международным маршрутам, а также совершающие перевозки по заказу и для личных нужд, в случае, если они не оборудованы системой и не отправили уведомления о въезде в Транспортную дирекцию.
Исключение сделают для автобусов на муниципальных и межмуниципальных направлениях, транспорта, оснащенного оборудованием спутниковой навигации, передающей данные о местоположении и для автобусов, разрешение на въезд которых выдало МВД.
р3