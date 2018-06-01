rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 1 июня 2018, 05:45

Published 1 июня 2018, 05:45

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Бизнесмена будут судить в Волгодонске за продажу контрафактного табака

1 июня 2018, 05:45
В Волгодонске Ростовской области в суд передали уголовное дело в отношении бизнесмена, который занимался реализацией немаркированных табачных изделий, сообщает прокуратура региона.

"Обвиняемый незаконно купил немаркированную продукцию и хранил на арендованном складе. Он сбывал товар через торговые павильоны, которые располагаются в Волгодонске и Цимлянске", - говорится в публикации.

По факту произошедшего завели уголовное дело, его передали в суд для рассмотрения по существу. Теперь бизнесмену грозит до шести лет колонии.

Также мужчину могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей.

р1

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика