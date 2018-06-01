Бизнесмена будут судить в Волгодонске за продажу контрафактного табака

Posted 1 июня 2018, 05:45
Published 1 июня 2018, 05:45
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
"Обвиняемый незаконно купил немаркированную продукцию и хранил на арендованном складе. Он сбывал товар через торговые павильоны, которые располагаются в Волгодонске и Цимлянске", - говорится в публикации.
По факту произошедшего завели уголовное дело, его передали в суд для рассмотрения по существу. Теперь бизнесмену грозит до шести лет колонии.
Также мужчину могут оштрафовать на сумму до миллиона рублей.
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