Экономический эффект для России от ЧМ будет минимальным - эксперты

Posted 1 июня 2018, 14:22
Published 1 июня 2018, 14:22
Modified 24 декабря, 18:27
Updated 24 декабря, 18:27
"В этом плане мундиаль даст даже меньше, чем Олимпиада в Сочи", - сказано в публикации.
Так, общую прибавку к ВВП на следующую пятилетку оценили в 150-210 миллиардов рублей в год. Для каждого из принимающих Чемпионат регионов рост ВРП составит 1-3%.
Положительным моментом станет прогнозируемое укрепление российской валюты, которой к июлю пророчат снижения курса по отношению к доллару на 1 рубль.
Отрицательным фактором называют траты в 684 миллиарда рублей на объекты, которые вряд ли будут востребованы после ЧМ. Кроме того, жители принимающих городов испытают большие неудобства во время проведения мундиаля.
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