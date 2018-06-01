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Posted 1 июня 2018, 14:22

Published 1 июня 2018, 14:22

Modified 24 декабря, 18:27

Updated 24 декабря, 18:27

Экономический эффект для России от ЧМ будет минимальным - эксперты

1 июня 2018, 14:22
Минимальный экономический эффект для России от проведения Чемпионата мира по футболу предрекли эксперты, сведения опубликовали «Новые известия».

"В этом плане мундиаль даст даже меньше, чем Олимпиада в Сочи", - сказано в публикации.

Так, общую прибавку к ВВП на следующую пятилетку оценили в 150-210 миллиардов рублей в год. Для каждого из принимающих Чемпионат регионов рост ВРП составит 1-3%.

Положительным моментом станет прогнозируемое укрепление российской валюты, которой к июлю пророчат снижения курса по отношению к доллару на 1 рубль.

Отрицательным фактором называют траты в 684 миллиарда рублей на объекты, которые вряд ли будут востребованы после ЧМ. Кроме того, жители принимающих городов испытают большие неудобства во время проведения мундиаля.

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#Экономика#Новости
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