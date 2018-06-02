Портреты звезд футбола украсят многоэтажки в Краснодаре

Posted 2 июня 2018, 15:09
Published 2 июня 2018, 15:09
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
"Портрет легендарного вратаря Льва Яшина нарисуют на доме №3 по Ставропольской, Зинедин Зидан появится на фасаде Постовой, 40, испанец Серхио Рамос на 9-этажном доме по Школьной, 15/2, а на Селезнева, 191 появится тематическое граффити", - сказано в сообщении.
Для портретов выбирали футболистов, которых хорошо знают во всем мире. Отмечается, что выбранные дома расположены, в том числе, и по пути следования сборной Испании, которая будет базироваться в Краснодаре во время Чемпионата мира.
Первый портрет, Льва Яшина, уже начали рисовать в пятницу. Автор работы Роман Котов.
Напомним, в Сочи декоративный кролик Пушок будет предсказывать результаты игр ЧМ с участием российской сборной.
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