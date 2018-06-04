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Posted 4 июня 2018, 14:12

Published 4 июня 2018, 14:12

Modified 24 декабря 2024, 18:17

Updated 24 декабря 2024, 18:17

До 1 сентября власти Ростова передадут 99 квартир детям-сиротам

4 июня 2018, 14:12
Все 99 квартир мы должны передать детям-сиротам до 1 сентября, об этом сообщил глава администрации Ростова Виталий Кушнарев во время посещения дома в ЖК «Соловьиная роща».

Новые квартиры для сирот были закуплены в прошлом году в жилом комплексе "Соловьиная роща" в Змиевке. Площадь каждого жилого помещения составляет от 25.2 до 25.8 квадратных метров. Квартиры представлены с чистовой отделкой, стены оклеены обоями, на полу - линолеум, а также каждая комната оборудована электроплитой, имеются балконы, и пол в ванной комнате отделан плиткой.

"До 30 июня квартиры будут переданы администрации города Ростова, а в августе-сентябре мы вручим ключи от них детям-сиротам", - сообщил Кушнарев.

Он попросил уделить особое внимание озеленению микрорайона, а также заняться строительством прилегающих дорог.

#Общество#Новости
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