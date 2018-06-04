До 1 сентября власти Ростова передадут 99 квартир детям-сиротам

Posted 4 июня 2018, 14:12
Published 4 июня 2018, 14:12
Modified 24 декабря 2024, 18:17
Updated 24 декабря 2024, 18:17
Новые квартиры для сирот были закуплены в прошлом году в жилом комплексе "Соловьиная роща" в Змиевке. Площадь каждого жилого помещения составляет от 25.2 до 25.8 квадратных метров. Квартиры представлены с чистовой отделкой, стены оклеены обоями, на полу - линолеум, а также каждая комната оборудована электроплитой, имеются балконы, и пол в ванной комнате отделан плиткой.
"До 30 июня квартиры будут переданы администрации города Ростова, а в августе-сентябре мы вручим ключи от них детям-сиротам", - сообщил Кушнарев.
Он попросил уделить особое внимание озеленению микрорайона, а также заняться строительством прилегающих дорог.