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Posted 4 июня 2018, 10:09

Published 4 июня 2018, 10:09

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Проверку начал СК на Кубани после исчезновения 13-летней девочки

4 июня 2018, 10:09
Проверку начал Следственный комитет Новокубанского района Краснодарского края по факту безвестного исчезновения 13-летней Ирины Лисовской, сведения опубликованы на сайте ведомства.

"Заявление о пропаже девочки принесла бабушка, которая рассказала. что внучка ушла гулять с друзьями вечером субботы и больше домой не пришла", - сказано в публикации.

С момента ухода из дома на связь девочка тоже не выходила.

В настоящее время СК проводит проверку, местоположение девочки до сих пор не установили.

По данным полиции, пропавшая была одета в джинсовые шорты, розовые кроссовки и майку серого цвета.

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