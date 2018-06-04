Проверку начал СК на Кубани после исчезновения 13-летней девочки

Posted 4 июня 2018, 10:09
Published 4 июня 2018, 10:09
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
"Заявление о пропаже девочки принесла бабушка, которая рассказала. что внучка ушла гулять с друзьями вечером субботы и больше домой не пришла", - сказано в публикации.
С момента ухода из дома на связь девочка тоже не выходила.
В настоящее время СК проводит проверку, местоположение девочки до сих пор не установили.
По данным полиции, пропавшая была одета в джинсовые шорты, розовые кроссовки и майку серого цвета.
р3