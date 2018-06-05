Минфин США продлил разрешение на работу с En+ до конца октября

В начале апреля США опубликовали санкционный список, куда вошли 24 физических и 14 юридических лиц РФ. Под ограничения попал предприниматель Олег Дерипаска и его компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal. Чуть позже в Минфине США заявили, что могут снять санкции с ГАЗа и «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компаниями.