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Минфин США продлил разрешение на работу с En+ до конца октября

5 июня 2018, 16:43
Министерство финансов США выдало общую лицензию, которая продлевает срок завершения сделок с En+ Group и компанией «Евросибэнерго» до 23 октября текущего года. Такую информацию опубликовал Департамент по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Ранее американское министерство финансов выпустило подобные лицензии, продлевающие срок завершения сделок с «Русалом» и группой ГАЗ до 23 октября. Об этом пишет rns.online.

В четверг, 31 мая Минфин США выпустил лицензию, продлевающую до 5 августа срок, за который американские инвесторы должны продать ценные бумаги En+, «Русала» и группы ГАЗ.

В начале апреля США опубликовали санкционный список, куда вошли 24 физических и 14 юридических лиц РФ. Под ограничения попал предприниматель Олег Дерипаска и его компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», UC Rusal. Чуть позже в Минфине США заявили, что могут снять санкции с ГАЗа и «Русала», если Олег Дерипаска откажется от контроля над компаниями.

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