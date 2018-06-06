Дело завели в Ростове на главу центра гражданской авиации за долг в 3 млн

Posted 6 июня 2018, 14:14
Published 6 июня 2018, 14:14
Modified 24 декабря 2024, 18:22
Updated 24 декабря 2024, 18:22
"Подозреваемый в течение года не платил зарплату 8 работникам, размер долга превысил 1,6 миллиона рублей. Кроме того, появилась задолженность на практически такую же сумму перед 39 сотрудниками, которым выплачивали зарплату частично", - говорится в публикаии.
Прокуратура признала законным возбуждение дела. Сейчас подозреваемому 64 года.Максимальное наказание по делу составляет три года колонии.
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