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Posted 6 июня 2018, 14:14

Published 6 июня 2018, 14:14

Modified 24 декабря 2024, 18:22

Updated 24 декабря 2024, 18:22

Дело завели в Ростове на главу центра гражданской авиации за долг в 3 млн

6 июня 2018, 14:14
В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении директора «Северо-Кавказского учебно-тренировочного центра гражданской авиации", который задолжал работникам более трех миллионов рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Подозреваемый в течение года не платил зарплату 8 работникам, размер долга превысил 1,6 миллиона рублей. Кроме того, появилась задолженность на практически такую же сумму перед 39 сотрудниками, которым выплачивали зарплату частично", - говорится в публикаии.

Прокуратура признала законным возбуждение дела. Сейчас подозреваемому 64 года.Максимальное наказание по делу составляет три года колонии.

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