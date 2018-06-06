Дело завели в Ростове на главу центра гражданской авиации за долг в 3 млн

В Ростове-на-Дону завели уголовное дело в отношении директора «Северо-Кавказского учебно-тренировочного центра гражданской авиации", который задолжал работникам более трех миллионов рублей, сообщает Южная транспортная прокуратура.

"Подозреваемый в течение года не платил зарплату 8 работникам, размер долга превысил 1,6 миллиона рублей. Кроме того, появилась задолженность на практически такую же сумму перед 39 сотрудниками, которым выплачивали зарплату частично", - говорится в публикаии. Прокуратура признала законным возбуждение дела. Сейчас подозреваемому 64 года.Максимальное наказание по делу составляет три года колонии. р1