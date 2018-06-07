Стала известна программа мероприятий в Ростове и области в День России

Там же, в ДГТУ, в конгресс-холле, пройдет региональный форум по проблеме межнациональных отношений "Россия. Время побеждать!". В рамках форума проведут видеоконференцию с участием представителей всех муниципалитетов области во время заседания консультационного совета при губернаторе. Кроме межэтнических отношений на форуме обсудят вопросы волонтерского движения ЧМ-2018 и проект "150 культур Дона".