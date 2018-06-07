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Posted 7 июня 2018, 09:04

Published 7 июня 2018, 09:04

Modified 1 октября, 14:32

Updated 1 октября, 14:32

Стала известна программа мероприятий в Ростове и области в День России

7 июня 2018, 09:04
Программу мероприятий в честь празднования Дня России в Ростове-на-Дону и области предоставило RostovGazeta региональное правительство.

"В Ростове праздник начнется в 10.00 мск футбольным товарищеским матчем команд землячеств и диаспор, проживающих на территории области. Игра пройдет на спортплощадке ДГТУ", - сообщил представитель власти.

Там же, в ДГТУ, в конгресс-холле, пройдет региональный форум по проблеме межнациональных отношений "Россия. Время побеждать!". В рамках форума проведут видеоконференцию с участием представителей всех муниципалитетов области во время заседания консультационного совета при губернаторе. Кроме межэтнических отношений на форуме обсудят вопросы волонтерского движения ЧМ-2018 и проект "150 культур Дона".

В новом парке "Левобережный" мероприятия начнутся в 16.30 мск. Жителей и гостей города ждут флешмоб с развертыванием самого длинного российского флага, длина которого в 2018 году достигнет 220 метров, праздничный концерт, выставки народного промысла и художников. В окончании праздника горожане увидят лазерное шоу на воде.

"Хоровод мира" пройдет в День России в Таганроге. Целью всероссийской акции является сплочение различных народностей.

В Новочеркасске, в ДК Октябрьского района, пройдет выставка прикладного искусства, а на Соборной площади в 16.00 мск начнется плэнер молодых художников. Вечером жителей города ждет концерт.

В парк "Левобережный" можно добраться от Центрального рынка на автобусе №39, от Стройгородка на №49-МТ, от Орбитальной на №77-МТ и от ЖК "Платовский" на 92-МТ.

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