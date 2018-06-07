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Posted 7 июня 2018, 10:21

Published 7 июня 2018, 10:21

Modified 1 октября, 14:21

Updated 1 октября, 14:21

Выступление Чичериной перед гостями ЧМ-2018 в Ростове запретила FIFA

7 июня 2018, 10:21
FIFA запретила выступление певицы Чичериной во время Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону, сообщила артистка в своем аккаунте в Facebook.

"Пришло письмо на английском языке, которое просили никому не показывать, от доброй женщины с украинской фамилией", - написала Чичерина в комментарии к посту.

Как полагает сама артистка, запрет обусловлен событиями на Донбассе и нежеланием организаторов ЧМ "политизировать" соревнования.

"Как известно, рок - музыка протеста, и меня официально запретили", - написала Чичерина.

Юлия Чичерина получила паспорт Луганской народной республики и посвятила событиям на Донбассе песню.

р3

#Культура#Новости
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