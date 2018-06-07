Выступление Чичериной перед гостями ЧМ-2018 в Ростове запретила FIFA

FIFA запретила выступление певицы Чичериной во время Чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону, сообщила артистка в своем аккаунте в Facebook.

"Пришло письмо на английском языке, которое просили никому не показывать, от доброй женщины с украинской фамилией", - написала Чичерина в комментарии к посту. Как полагает сама артистка, запрет обусловлен событиями на Донбассе и нежеланием организаторов ЧМ "политизировать" соревнования. "Как известно, рок - музыка протеста, и меня официально запретили", - написала Чичерина. Юлия Чичерина получила паспорт Луганской народной республики и посвятила событиям на Донбассе песню. р3