rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

«Норникель» помогает спасателям бороться с паводком на Таймыре

8 июня 2018, 17:52
На Таймыре зафиксирован аномальный паводок. В ликвидации последствий стихии участвуют аварийные службы, добровольцы и более сотни сотрудников «Норникеля». Сильно оказалась затоплена автодорога Норильск-Алыкель, по которой люди добираются в аэропорт.

Как пишут «Новые известия», причиной катаклизма стала чрезвычайно снежная зима на Таймыре и внезапное потепление. Дорога протяженностью 60-90 метров оказалась затоплена быстро поднявшимся уровнем паводковых вод.

Начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист рассказал, что вода не размыла асфальт, однако привела к разрушению обочины. Дорожные службы и сотрудники «Норникеля» работают над укреплением обочины с вечера 7 июня и до сих пор. Работы не останавливаются даже ночью.

По словам директора Центральной автотранспортной колонны Андрея Верхолезова, после того, как была укреплена обочина, ситуация пришла в норму.

Уровень воды постепенно уменьшается. Когда паводок начался, вода распространилась на 60-90 метров в длину, сейчас это расстояние составляет 10 метров, заявил Верхолезов. Глубина подтопления – 5-7 метров. Дорожные службы и специалисты «Норникеля» контролируют ситуацию и не убирают технику. Они следят за состоянием асфальта и уровнем паводковых вод. Эксперты уверены, что через пару дней удастся ликвидировать все последствия стихии.

#Новости#Политика#Видео
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Мэрия хочет сделать побратимом Ростова столицу Замбии город Лусака
Сегодня, 10:58