«Норникель» помогает спасателям бороться с паводком на Таймыре

Уровень воды постепенно уменьшается. Когда паводок начался, вода распространилась на 60-90 метров в длину, сейчас это расстояние составляет 10 метров, заявил Верхолезов. Глубина подтопления – 5-7 метров. Дорожные службы и специалисты «Норникеля» контролируют ситуацию и не убирают технику. Они следят за состоянием асфальта и уровнем паводковых вод. Эксперты уверены, что через пару дней удастся ликвидировать все последствия стихии.