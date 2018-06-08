«Норникель» помогает спасателям бороться с паводком на Таймыре

Как пишут «Новые известия», причиной катаклизма стала чрезвычайно снежная зима на Таймыре и внезапное потепление. Дорога протяженностью 60-90 метров оказалась затоплена быстро поднявшимся уровнем паводковых вод.
Начальник управления «Норильскавтодор» Олег Крист рассказал, что вода не размыла асфальт, однако привела к разрушению обочины. Дорожные службы и сотрудники «Норникеля» работают над укреплением обочины с вечера 7 июня и до сих пор. Работы не останавливаются даже ночью.
По словам директора Центральной автотранспортной колонны Андрея Верхолезова, после того, как была укреплена обочина, ситуация пришла в норму.
Уровень воды постепенно уменьшается. Когда паводок начался, вода распространилась на 60-90 метров в длину, сейчас это расстояние составляет 10 метров, заявил Верхолезов. Глубина подтопления – 5-7 метров. Дорожные службы и специалисты «Норникеля» контролируют ситуацию и не убирают технику. Они следят за состоянием асфальта и уровнем паводковых вод. Эксперты уверены, что через пару дней удастся ликвидировать все последствия стихии.