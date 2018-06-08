В России могут ужесточить наказание за нелегальную выдачу займов

В настоящее время должностные лица, незаконно выдающие займы, могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит 500 тысяч рублей. В августе 2017 года Минфин предлагал изменить размер штрафа. Так, если должностное лицо или ИП неоднократно нарушило закон о предоставлении потребительских займов и причинило своими действиями ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей, то штраф рекомендовалось увеличить до одного миллиона рублей. В качестве другой меры наказания рассматривался арест до шести месяцев.