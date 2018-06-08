В России могут ужесточить наказание за нелегальную выдачу займов

Генпрокуратура настаивает не только на увеличении существующих штрафов по КоАП, но и на введение уголовной ответственности. В прошлом году Министерство финансов предложило внести изменения в УК РФ – добавить туда статью о незаконной деятельности по предоставлению потребительских кредитов. Необходимость такой меры объясняется масштабом соответствующих правонарушений – в первом квартале текущего года в России было выявлено 1,3 тысяч организаций, которые нелегально выдавали россиянам ссуды. Об этом пишет газета «Известия».
В России нужно сделать более жестким наказание для физических и юридических лиц, нелегально выдающих потребительские кредиты, считают в надзорном ведомстве. За подобные правонарушения штраф должен быть увеличен, уверены в Генпрокуратуре. Также следует ввести уголовную ответственность за повторное аналогичное нарушение закона. Такие предложения содержатся в письме Генпрокуратуры, которое было подписано замгенпрокурором Владимиром Малиновским и направлено в Минфин.
В настоящее время должностные лица, незаконно выдающие займы, могут быть оштрафованы на 50 тысяч рублей. Для юридических лиц штраф составит 500 тысяч рублей. В августе 2017 года Минфин предлагал изменить размер штрафа. Так, если должностное лицо или ИП неоднократно нарушило закон о предоставлении потребительских займов и причинило своими действиями ущерб в размере более 1,5 миллионов рублей, то штраф рекомендовалось увеличить до одного миллиона рублей. В качестве другой меры наказания рассматривался арест до шести месяцев.