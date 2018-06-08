В Ростовской области выдали 27 тыс разрешений украинцам на проживание

С начала массового переселения граждан Украины в донской регион консультации по вопросам устройства на работу получили свыше 49 тысяч человек. В четверг в ходе "Прямой линии" с главой РФ Владимиром Путиным беженцы из Донбасса, которые живут в Батайске, рассказали, что испытывают трудности с поиском работы из-за отсутствия российского гражданства.