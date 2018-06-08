В Ростовской области выдали 27 тыс разрешений украинцам на проживание

"Уже гражданами России смогли стать 12 тысяч переселенцев. Еще 13 тысяч человек оформили вид на жительство", - говорится в публикации.
Отмечается, что в рамках программы по оказанию помощи переселению соотечественников, которые живут за границей, гражданами РФ стали более 6,7 тысячи переселенцев из Украины. Стало известно, что работу нашли 10,5 тысячи человек.
С начала массового переселения граждан Украины в донской регион консультации по вопросам устройства на работу получили свыше 49 тысяч человек. В четверг в ходе "Прямой линии" с главой РФ Владимиром Путиным беженцы из Донбасса, которые живут в Батайске, рассказали, что испытывают трудности с поиском работы из-за отсутствия российского гражданства.
Губернатор региона Василий Голубев дал поручения ответственным службам в кратчайшее время разобраться с этим вопросом и предоставить информацию о возможных мерах поддержки. Также глава региона на неделе лично встретится с заявителями.
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