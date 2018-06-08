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В Ростовской области выдали 27 тыс разрешений украинцам на проживание

8 июня 2018, 13:17
Подразделения миграционной службы по Ростовской области с 2014 года выдали гражданам Украины свыше 27 тысяч разрешений на временное проживание на территории РФ, сведения передает правительство региона.

"Уже гражданами России смогли стать 12 тысяч переселенцев. Еще 13 тысяч человек оформили вид на жительство", - говорится в публикации.

Отмечается, что в рамках программы по оказанию помощи переселению соотечественников, которые живут за границей, гражданами РФ стали более 6,7 тысячи переселенцев из Украины. Стало известно, что работу нашли 10,5 тысячи человек.

С начала массового переселения граждан Украины в донской регион консультации по вопросам устройства на работу получили свыше 49 тысяч человек. В четверг в ходе "Прямой линии" с главой РФ Владимиром Путиным беженцы из Донбасса, которые живут в Батайске, рассказали, что испытывают трудности с поиском работы из-за отсутствия российского гражданства.

Губернатор региона Василий Голубев дал поручения ответственным службам в кратчайшее время разобраться с этим вопросом и предоставить информацию о возможных мерах поддержки. Также глава региона на неделе лично встретится с заявителями.

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