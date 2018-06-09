«Спортолет» впервые приземлился в Ростове

В субботу, 9 июня, накануне ЧМ-2018 в аэропорт Платов впервые прибыл Airbus A319 авиакомпании "Россия" в новой спортивной ливрее, получивший народное название "Спортолет". В качестве основных элементов "спортивной" ливреи выбраны стилизованные образы и атрибутика – футбол, хоккей, художественная гимнастика и фигурное катание.
По словам министра спорта и физической культуры Ростовской области Самвела Аракеляна, это очень значимое событие для Ростова, особенно в преддверии чемпионата мира по футболу. "Мы очень рады, что единственному в России самолету - "спортолету" - присвоено имя города Ростова-на-Дону, и я с гордостью могу сказать, что город готов к встрече чемпионата", - говорит Аракелян.
Напомним, что этот год в Ростовской области объявлен Годом детского спорта, и в честь этого на территории региона организовано более 10 тысяч мероприятий.
Аракелян считает, что прибытие такого самолета, несомненно, будет популяризировать спорт на Дону, и, глядя на него, еще больше детей и молодежи захотят заниматься физической культурой и спортом.
"В Ростовской области более 1,5 миллиона человек занимается спортом, на нашей территории проходят более 20 тысяч соревнований ежегодно, в которых участвуют свыше 900 тысяч человек, и мы верим, что эти цифры с каждым годом будут только увеличиваться", - заверил Аракелян.
Почетный рейс выполнил пилот-инструктор авиакомпании "Россия" Владимир Воробьев, который в конце прошлого года участвовал в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. По его мнению, полет на таком самолете воодушевляет на спортивные подвиги, а также он (Ростов-на-Дону - прим.ред.) всегда был спортивным городом. "У вас все условия есть для этого, поэтому прибытие такого самолета в город обязательно станет частицей вдохновения для донских спортсменов", - рассказал Воробьев.