«Спортолет» впервые приземлился в Ростове

Почетный рейс выполнил пилот-инструктор авиакомпании "Россия" Владимир Воробьев, который в конце прошлого года участвовал в финальной жеребьевке чемпионата мира по футболу 2018. По его мнению, полет на таком самолете воодушевляет на спортивные подвиги, а также он (Ростов-на-Дону - прим.ред.) всегда был спортивным городом. "У вас все условия есть для этого, поэтому прибытие такого самолета в город обязательно станет частицей вдохновения для донских спортсменов", - рассказал Воробьев.