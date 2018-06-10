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Два новых инфопункта для туристов открыли в Волгограде

10 июня 2018, 16:38
Новые информационные пункты для гостей города открыли в Волгограде, сообщила обладминистрация.

"Расположены новые инфопункты в аэропорту и на железнодорожном вокзале станции Волгоград-1", - сказано в сообщении.

В пунктах туристы смогут получить информационные брошюры и карты города, а также совет сотрудников о наиболее интересных маршрутах, достопримечательностях и многом другом. Буклеты и путеводители для гостей Чемпионата мира по футболу выпустили на разных языках тиражом более 150 тысяч экземпляров.

Через несколько дней информационный пункт откроют и в фан-зоне. Кроме того, во время мундиаля в Волгограде будут работать мобильные инфопункты.

Напомним, фан-зона на Театральной площади в Ростове будет пропускать до 22 тысяч болельщиков в день.

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