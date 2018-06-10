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Фуры начали ездить по региональным дорогам после введения «Платона» на Дону

10 июня 2018, 10:59
После введения системы «Платон» на федеральных дорогах многие водители грузовиков в Ростовской области начали ездить по региональным и местным дорогам, сообщает облправительство.

"Часть грузовиков перераспределилась на местные дороги. Теперь планируется обустройство 14 постов весогабаритного контроля. В данный момент ведется их проектирование", - говорится в публикации.

Отмечается, что в регионе рост доли грузовиков привел к увеличению разрушающего воздействия на дороги. Грузооборот автотранспорта в регионе за последние 6 лет вырос на 30%.

Также в области есть многолетняя проблема – хронический недоремонт автодорог. Большинство мостов и путепроводов возвели еще в прошлом веке. Они уже изношены, также их проектная мощность была рассчитана на гораздо меньшие нагрузки.

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