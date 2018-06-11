Сборная Бразилии приземлилась в Сочи

Сборная Бразилии прилетела в Россию в Сочи для участия в Чемпионате мира по футболу в ночь на понедельник, следует из сообщения бразильской конфедерации футбола в соцсетях.

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