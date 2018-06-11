Сборная Бразилии приземлилась в Сочи

"Уже в России! Приехали в отель и были очень хорошо встречены", - сказано в комментариях к постам.
Сборная Бразилии не пропустила ни одного Чемпината мира, мундиаль в РФ 21-й для команды. Бразильцы занимают 2-е место в рейтинге FIFA.
Тренироваться команда будет на сочинском стадионе "Юг Спорт", уже завтра бразильцы проведут открытую тренировку.
В рамках ЧМ-18 Бразилия проведет 3 матча в группе Е, из которых встреча со Швейцарией пройдет в Ростове 17 июня.
Напомним, накануне сборная Исландии прилетела в Геленджик.
р3