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Сборная Бразилии приземлилась в Сочи

11 июня 2018, 11:16
Сборная Бразилии прилетела в Россию в Сочи для участия в Чемпионате мира по футболу в ночь на понедельник, следует из сообщения бразильской конфедерации футбола в соцсетях.

"Уже в России! Приехали в отель и были очень хорошо встречены", - сказано в комментариях к постам.

Сборная Бразилии не пропустила ни одного Чемпината мира, мундиаль в РФ 21-й для команды. Бразильцы занимают 2-е место в рейтинге FIFA.

Тренироваться команда будет на сочинском стадионе "Юг Спорт", уже завтра бразильцы проведут открытую тренировку.

В рамках ЧМ-18 Бразилия проведет 3 матча в группе Е, из которых встреча со Швейцарией пройдет в Ростове 17 июня.

Напомним, накануне сборная Исландии прилетела в Геленджик.

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