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Posted 13 июня 2018, 13:33

Published 13 июня 2018, 13:33

Modified 24 декабря 2024, 18:20

Updated 24 декабря 2024, 18:20

Крым попросил о прямых доставках бензина из-за дороговизны топлива

13 июня 2018, 13:33
Организовать поставки бензина в Крым, минуя биржи, попросил глава республики Сергей Аксенов, сообщается на сайте регионального правительства.

"Из-за того, что по Крымскому мосту еще не разрешили движение грузового транспорта, бензин на полуостров доставляют на пароме, что на порядок увеличвает стоимость топлива", - сказано в сообщении.

В настоящее время в республике установилась средняя цена на бензин АИ-92 в размере 46,78 рубля за литр, АИ-92 – 46,78 рубля, дизтопливо - 47,90 рубля.

Кроме того, региональные власти обратились к РЖД с просьбой о введении понижающего коэффициента для ввозимых на территорию полуострова грузов.

Напомним, в Ростове стоимость бензина всех марок в июне выросла в среднем на три рубля.

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#Экономика#Новости
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