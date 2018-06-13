Крым попросил о прямых доставках бензина из-за дороговизны топлива

Posted 13 июня 2018, 13:33
Published 13 июня 2018, 13:33
Modified 24 декабря 2024, 18:20
Updated 24 декабря 2024, 18:20
"Из-за того, что по Крымскому мосту еще не разрешили движение грузового транспорта, бензин на полуостров доставляют на пароме, что на порядок увеличвает стоимость топлива", - сказано в сообщении.
В настоящее время в республике установилась средняя цена на бензин АИ-92 в размере 46,78 рубля за литр, АИ-92 – 46,78 рубля, дизтопливо - 47,90 рубля.
Кроме того, региональные власти обратились к РЖД с просьбой о введении понижающего коэффициента для ввозимых на территорию полуострова грузов.
Напомним, в Ростове стоимость бензина всех марок в июне выросла в среднем на три рубля.
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