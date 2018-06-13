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Posted 13 июня 2018, 08:15

Published 13 июня 2018, 08:15

Modified 24 декабря 2024, 18:19

Updated 24 декабря 2024, 18:19

На содержание четырех скверов в Ростове потратят почти 10 млн руб

13 июня 2018, 08:15
Управление благоустройства Октябрьского района Ростова-на-Дону ищет подрядчика, который обеспечит содержание четырех городских скверов, говорится в документах на портале госзакупок.

Так, до конца года потенциальный подрядчик должен обеспечить чистоту и порядок в сквере 1-го Пионерского слета, сквере Комсомольский, сквере Чуковского и сквере Строителей. Максимальная стоимость контракта составляет 9,9 миллиона рублей.

В перечень работ входит подметание дорожек, уборка мусора и очистка урн, содержание цветников, рыхление почвы, уход за растениями, уборка снега и т.д.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 25 июня 2018 года. Победителя выберут 28 июня.

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#Экономика#Новости
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