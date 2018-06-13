На содержание четырех скверов в Ростове потратят почти 10 млн руб

Posted 13 июня 2018, 08:15
Published 13 июня 2018, 08:15
Modified 24 декабря 2024, 18:19
Updated 24 декабря 2024, 18:19
Так, до конца года потенциальный подрядчик должен обеспечить чистоту и порядок в сквере 1-го Пионерского слета, сквере Комсомольский, сквере Чуковского и сквере Строителей. Максимальная стоимость контракта составляет 9,9 миллиона рублей.
В перечень работ входит подметание дорожек, уборка мусора и очистка урн, содержание цветников, рыхление почвы, уход за растениями, уборка снега и т.д.
Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 25 июня 2018 года. Победителя выберут 28 июня.
р2