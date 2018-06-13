Ростовчане высмеяли закрытый пандус в Ростове

Posted 13 июня 2018, 10:15
Published 13 июня 2018, 10:15
Modified 24 декабря 2024, 18:23
Updated 24 декабря 2024, 18:23
"Так начали бороться с употреблением пива местными жителями", - написал автор поста. Он добавил фото, на котором видно, что подъем закрыт ограждением. На него невозможно забраться и спуститься с него.
Пользователи в комментариях с сарказмом написали, что теперь матери с колясками не смогут приобрести алкоголь.
Ранее появилась информация, что в городе высокие бордюры заменяют на низкие для удобного перемещения инвалидов в общественном транспорте.
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