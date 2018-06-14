Известный экономист рассказал о выгодных инвестициях в Ростове

В четверг, 7 июня, прошла конференция «Куда идет мировой капитал и как на этом заработать в 2018 году?». Провести анализ главных экономических событий 2018 года и дать ключевые прогнозы – с такими задачами в Ростов впервые приехал один из ведущих российских экономистов Евгений Надоршин.
Организатором мероприятия выступила компания «БКС Премьер»1, которая регулярно проводит деловые мероприятия по всей России, приглашая в качестве экспертов ведущих экономистов. На мероприятии был дан подробный анализ текущего состояния российской экономики и глобальных рынков, озвучены прогнозы по экономическому росту и варианты выгодных инвестиционных решений. Кризис не случайно называют временем возможностей, так как финансовый рынок стремительно меняется. В результате у инвесторов появляется возможность выгодно вкладывать свои средства и рассчитывать на достойную доходность.
Во время конференции Евгений Надоршин рассказал, что на сегодняшний день складывается не очень комфортная среда в экономике, и она продолжает меняться в худшую сторону не только из-за санкций, но и из-за торговой войны, которая разгорается между Китаем и США.
«Если Китай будет замедляться, то это затронет и весь азиатский регион, и вместе с ним могут быть большие сложности у тех, кто поставляет сырье», - рассказал Надоршин. Он также добавил, что Россия не стала менее зависима от сырья, как это пытаются показать. «Просто на фоне падения цен на нефть показалось, что сырье стало менее значимо для России, но это совсем не так», - сообщил экономист. Он добавил, что особенность финансовых рынков заключается в том, что там можно зарабатывать и на падении тоже, и инвесторам в сложившейся ситуации можно найти свои плюсы.
Компания «БКС Премьер» сегодня стремится быть финансовым помощником для своих клиентов, предлагая сотни индивидуальных финансовых решений с прогнозируемым уровнем риска и доходности.
Директор ростовского филиала «БКС Премьер» Андрей Краснопольский заявляет, что несмотря на нестабильную финансовую ситуацию в стране, за четыре последних года количество клиентов и размер активов компании вырос в пять раз. «Сегодня мы наблюдаем устойчивую тенденцию к снижению ставок банковских депозитов, что вполне обоснованно подстегивает интерес граждан к рынку инвестиций, в том числе к многочисленным инвестиционным продуктам и стратегиям нашей компании». «Так, например, для новых клиентов у нас существует структурный продукт «Защищенный рубль» с целевой доходностью до 19% в рублях и с полной защитой изначально вложенного капитала, что важно для консервативных инвесторов»», - говорит Краснопольский. По его мнению, подобные конференции – это отличная возможность повысить финансовую грамотность, а для людей, работающих в финансовой сфере, разобраться в главных тенденциях современной мировой экономики.
«Финансовые эксперты, которых мы приглашаем, стараются нести просветительскую функцию, чтобы людям было легче разобраться в экономике и не бояться открывать для себя новые возможности», - рассказал директор Ростовского филиала компании «БКС Премьер».
Также он уточнил, что компания каждые две недели проводит в более в узком составе мероприятия под названием «Премьер-экспресс». «На этих встречах клиенты могут пообщаться с нашими экспертами на более узкие темы, задать вопросы. Так, 28 июня в нашем офисе будет проходить «Премьер-экспресс» с приглашенным экспертом на тему накопительного страхования жизни. Любой желающий может принять участие, записавшись заранее по телефону», - говорит Краснопольский.
Спикеры конференции пришли к выводу, что даже в текущих непростых условиях при грамотном подходе есть реальные возможности приумножать капитал и достигать жизненных целей с помощью передовых финансовых решений.
Компания «БКС Премьер», г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 136А, тел. +7 (863) 201 91 91, bcspremier.ru