Известный экономист рассказал о выгодных инвестициях в Ростове

«Если Китай будет замедляться, то это затронет и весь азиатский регион, и вместе с ним могут быть большие сложности у тех, кто поставляет сырье», - рассказал Надоршин. Он также добавил, что Россия не стала менее зависима от сырья, как это пытаются показать. «Просто на фоне падения цен на нефть показалось, что сырье стало менее значимо для России, но это совсем не так», - сообщил экономист. Он добавил, что особенность финансовых рынков заключается в том, что там можно зарабатывать и на падении тоже, и инвесторам в сложившейся ситуации можно найти свои плюсы.