Повышение пенсионного возраста обеспечит рост пенсий в России

Кроме того, общий рост числа занятых способствует повышению ВВП, что суммарно скажется на качестве и уровне жизни россиян. Сейчас складывается такая ситуация, что жители страны, рано уходя на пенсию, обременяют своих детей и внуков. При наличии работы таких нюансов не будет и граждане смогут обеспечивать себя самостоятельно. Стоит отметить, что нагрузка на работающих граждан не возрастет, что было бы невозможно без текущей реформы. Новая пенсионная реформа позволит устранить неравенство связанное с тем, что женщины, у которых есть дети, не успевают наработать стаж для достойных выплат. При этом Россия не отказывается от разницы в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин, учитывая особую социальную роль женщин.