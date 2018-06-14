Повышение пенсионного возраста обеспечит рост пенсий в России

Posted 14 июня 2018, 12:59
Published 14 июня 2018, 12:59
Modified 1 октября, 15:36
Updated 1 октября, 15:36
Правительство на заседании в четверг одобрило законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет - для женщин.
Отмечается, что власти хотят начать повышение с 2019 года с шагом на полгода - в год. Возраст выхода на пенсию для женщин увеличится с нынешних 55 до 63 лет к 2034 году, для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 году.
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, что это решение уже назрело, так как с каждым годом число трудоспособного населения по отношению к пенсионерам уменьшается. По мнению Медведева, без принятия этой меры ситуация чревата разбалансировкой пенсионной системы. Эксперты отмечают положительные моменты, связанные с увеличением пенсионного возраста, в том числе все дополнительные отчисления работающих граждан пойдут в Пенсионный фонд. Из-за этого каждый год пенсии будут расти не на 500 рублей как сейчас, а на тысячу. Гражданам станет выгоднее позднее выходить на пенсию и получать в итоге больше денег.
Кроме того, общий рост числа занятых способствует повышению ВВП, что суммарно скажется на качестве и уровне жизни россиян. Сейчас складывается такая ситуация, что жители страны, рано уходя на пенсию, обременяют своих детей и внуков. При наличии работы таких нюансов не будет и граждане смогут обеспечивать себя самостоятельно. Стоит отметить, что нагрузка на работающих граждан не возрастет, что было бы невозможно без текущей реформы. Новая пенсионная реформа позволит устранить неравенство связанное с тем, что женщины, у которых есть дети, не успевают наработать стаж для достойных выплат. При этом Россия не отказывается от разницы в возрасте выхода на пенсию для мужчин и женщин, учитывая особую социальную роль женщин.
Также уже известно, что останутся льготные пенсии, представители отдельных профессий смогут уйти на отдых раньше. Новая реформа поможет своевременно подготовиться, увеличение пенсионного возраста будет проходить постепенно в течение 10 лет - для мужчин и 16 лет - для женщин.
По информации экспертов, многие пенсионеры сейчас хотят и могут работать, теперь они получат защиту от необоснованного увольнения, на рынке останутся профессионалы с хорошим опытом работы. В данный момент увеличение пенсионного возраста является общим мировым трендом. Это объективная необходимость, вызванная глобальными демографическими изменениями в мире. Согласно статистике, растет продолжительность жизни, снижается смертность, растет качество медицинских услуг, изменяется структура занятости. Через аналогичные реформы прошли все развитые страны.
На текущий момент границы пенсионного возраста в России не соответствуют социальным, трудовым и экономическим реалиям. Нынешний показатель установили еще в 1920-х годах, они предназначались для представителей тяжелых профессий и средняя продолжительность жизни в те времена составляла 43 года. Получается, что теперь увеличение продолжительности жизни увеличивает нагрузку на пенсионную систему. Россия оказалась последним государством в СНГ, которое после увеличения трудоспособного периода жизни повышает его и формально.
К примеру, в Белоруссии начали повышать пенсионный возраст с 2017 года на 0,5 года. Планируется, что мужчины будут уходить на заслуженный отдых в 63 года, женщины - в 58 лет. В Казахстане к 2027 году возраст выхода на пенсию будет составлять 63 года. Кроме того, в Великобритании, Испании, Швейцарии, Японии пенсионный возраст составляет 65 лет, в Нидерландах - 68 лет, в Норвегии - 67 лет, Венгрии - 62 года.
Сейчас в России насчитывается 46,5 миллиона пенсионеров, что составляет более 31% от всего населения страны. Убыль к 2030 году составит четыре миллиона человек. Из-за "старения населения" денег в системе больше не становится, тогда как распределять их приходится на все большее число людей. Также новая система предполагает гарантии сохранения своих рабочих мест работниками старшего возраста. Уже сейчас граждане, достигшие пенсионного возраста, продолжают работать или занимаются бизнесом. Развитие технологий и медицины привело к тому, что люди стали позже и дольше строить карьеру, позже рожать детей. Новая система – это инструмент обеспечения людям старшего возраста активного долголетия.
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